Mölbis: Im Seniorenlandhaus hält die Kultur wieder Einzug

Es ist ein schöner Platz für ein sommerliches Kammerkonzert unter freiem Himmel. Große Bäume beschatten den kleinen Park vor dem Seniorenlandhaus in Mölbis, in dem die betagten Bewohner Platz genommen habe. Ihnen gegenüber sitzen vier Musiker der Sächsischen Bläserphilharmonie und spielen beschwingte und sanftere Melodien. Die große Gruppe des Mölbiser Kindergartens, angelockt durch das ungewohnte Ereignis, steht dabei. Einige der Kinder tanzen und klatschen zur Musik.

Das Konzert ist Teil einer ungewöhnlichen Tournee. Denn eigentlich, erzählt Orchestermanagerin Barbara Venetikidou, seien wegen der Corona-Pandemie alle 34 Musiker in Kurzarbeit geschickt worden. Doch ganz aufs Spielen verzichten wollten sie nicht: „Es geht nicht, dass wir nicht spielen“, sagt Venetikidou, „wir müssen doch spielen und Menschen eine Freude machen.“

Soli-Tournee begann vor zwei Monaten

So entstand die Idee für eine „solidarische Aktion“, wie die Managerin die Konzertreihe nennt, die vor rund zwei Monaten in Bad Lausick begann. In kleinen Formationen reisen die Musiker durch die Landkreise Leipzig und Nordsachsen und spielen kostenlos in Senioreneinrichtungen. Immer, wie Venetikidou betont, in Absprache und mit Erlaubnis der jeweiligen Kommunen.

Zehn verschiedene kleine Ensembles kann die Sächsische Bläserphilharmonie bilden. Die werden bis Ende August, so lange dauert die Kurzarbeit, knapp 100 solcher Konzerte gegeben haben. Nach Mölbis ist das Klarinetten-Quartett gekommen.

Orchestermanagerin Barbara Venetikidou Quelle: André Neumann

Im Seniorenlandhaus ist das in diesem Jahr die erste kulturelle Veranstaltung überhaupt. Fast alle der hier lebenden Damen und Herren sind in den Park gekommen, hören zu und genießen den schönen Vormittag im Freien.

Die meisten haben die Regeln akzeptiert

Das nämlich können Sie ohnehin erst seit rund zwei Wochen wieder. Das Landhaus ist kein Pflegeheim, sondern ein Wohnhaus mit angeschlossenem Pflegedienst. Hier lebe, sagt Betreiberin Solveig Glänzel, im Grunde jeder in seiner Mietwohnung. Dennoch hat sie sich mit ihrem Team bemüht, Ansteckungsgefahren zu vermeiden, was in der Zeit der schärfsten Beschränkungen wegen der Corona-Pandemie auch hieß: keine Spaziergänge, keine Besuche, essen nur noch in den eigenen Wohnungen. Die Allermeisten hätten das verstanden und akzeptiert.

„Alle haben darunter gelitten“, sagt Solveig Glänzel, die das Landhaus, das zuerst Schule, später Hotel, danach schon einmal Senioreneinrichtung war, vor drei Jahren neu eröffnet hatte. Damit meint sie Bewohner und Personal. Bis jetzt habe sich niemand mit dem Covid-19-Virus angesteckt.

Die Furcht vor dem Virus bleibt

Vor ungefähr zwei Wochen hätten sie dann wieder allmählich mit gemeinsamen Mahlzeiten und Spaziergängen begonnen. Vorsichtig zunächst, noch nicht gleich mit den Bewohner, die zur höchsten Risikogruppe gehören. Physiotherapeuten dürften wieder ins Haus, aber möglichst nicht alle auf einmal. Auch Besuche versuche man noch zu steuern.

Solveig Glänzel betreibt das Seniorenlandhaus in Mölbis. Quelle: André Neumann

Ja, gibt Solveig Glänzel zu, sie habe schon Angst, dass das Virus doch noch eingeschleppt werden könnte. Vor allem fürchtet sie, dass man jetzt im Zuge der Lockerungen unachtsam und unvorsichtig werden könnte. Dass Hände waschen und desinfizieren und das Tragen des Mundschutzes noch nicht genug zur Routine geworden sein könnten und vergessen werden.

Dennoch durfte mit dem Klarinetten-Quartett der Sächsischen Bläserphilharmonie jetzt auch die Kultur wieder einziehen. Solveig Glänzel ist sich sicher, dass ihre Bewohner sich darüber freuen.

Von André Neumann