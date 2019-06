Rötha/Mölbis

Das nächste Dorffest in Mölbis steht bevor. Es wird an vier Tagen, vom 13. bis zum 16. Juni, gefeiert. Auch in diesem Jahr ist die Organisation des Festes ein Gemeinschaftswerk vieler Mölbiser. Pascal Németh von der Dorfentwicklungsgesellschaft ( DEG) spricht von rund 80 Helfern, nicht gerechnet die, die den Kuchen für die große Kaffeetafel backen.

Außerdem sammelt die DEG im Vorfeld wieder Spenden für das Fest bei den Anwohnern. Für das Geld können sich die Mölbiser in diesem Jahr unter anderem die Band Klinge & Co. für ihr Fest leisten (Sonnabend ab 20.30 Uhr).

Den Auftakt des Festes am Donnerstag bildet ein Seniorennachmittag im Seniorenlandhaus, wo unter anderem ein Vortrag der Ökostation zu hören sein wird. Beginn ist 15 Uhr.

Ab Freitagnachmittag spielt sich das Fest im Park ab. 16 Uhr beginnt der Kinder- und Familiennachmittag mit Hüpfburg und einem ganzen Anhänger voller Spiele. 17 Uhr wird eine Führung zu botanischen Schätzen in Mölbis angeboten, am Abend gibt es erst eine Tanzshow, dann einen Fackel- und Lampionumzug und schließlich die Mölbiser Hausmusik.

Sonnabendvormittag beginnt 10 Uhr ein Skatturnier (Anmeldung unter skat@moelbis.de), Kinder dürfen am Vormittag im neu gestalteten Dorfteich angeln. Am Nachmittag ist wieder Kinder- und Familienfest, gegen 14 Uhr singt der Mölbiser Chor, es gibt Blasmusik zur Kaffeezeit und einen Auftritt des Kindergartens. Nach der Kinderdisco ab 16 Uhr beginnt das Abendprogramm mit Live-Band.

Am Sonntag wird das diesjährige Mölbiser Dorffest ausklingen mit einem Flohmarkt und einem Frühschoppen (Beginn 10 Uhr) sowie mit einem Alte-Herren-Fußballturnier auf dem Sportplatz.

Von André Neumann