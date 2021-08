Mölbiser Flohmarkt hat allerhand Kuriositäten zu bieten

Rötha

Der Flohmarkt im Röthaer Ortsteil Mölbis hatte am Wochenende einige Kuriositäten und vor allem Raritäten zu bieten. Das reichte durchaus über Spielzeug und Kindersachen hinaus. Zu den auffallenden Teilen gehörten ein Motorroller, ein alter Trafo für Eisenbahnplatten sowie ein Radio „Potsdam“ aus den 50er-Jahren. Der Einladung des Fördervereins Marienkirche und der Dorfentwicklungsgesellschaft Mölbis waren am Sonntagnachmittag zahlreiche Besucher gefolgt. Und die waren nicht nur zum Stöbern und Bummeln gekommen, sondern auch, um selbst gemachten Kuchen zu genießen.

Motorroller längst kein Oldtimer

Das unhandlichste zum Verkauf stehende Objekt hatte sicherlich Andreas Nebel zu bieten. Er verkaufte – oder versuchte es zumindest – einen Motorroller vom Baujahr 2016. „Den hat mein Vater jahrelang gefahren, aber leider ist mein Vater verstorben, und nun steht der Roller nur noch rum“, begründete der Mölbiser. Und da er selbst eine alte Maschine aus DDR-Zeiten fahre, habe er keine Verwendung für das Zweirad.

Kurioses und Raritäten

Theresa Peim hatte ebenfalls einiges zu bieten, das aus dem Rahmen fiel. Sie und ihr Mann, die derzeit noch in Leipzig wohnen, aber in absehbarer Zeit nach Mölbis ziehen, wollten Werkzeuge, den Trafo und das Radio „Potsdam“ unter die Leute bringen. Aber auch eine Stockwinde, eine Stoppuhr sowie eine Waage waren dabei. Vieles davon hatten sie beim Entrümpeln des Hauses der Großeltern gefunden.

Doch nicht alles fand einen Liebhaber. Das Radio wartet noch immer auf einen Bastler. Und ebenso ein Fernseher – etwa so alt wie das Radio – muss noch ein weiteres Mal zu einem Flohmarkt mitgenommen werden. Die Waage aber und auch die Stockwinde fanden recht schnell neue Besitzer.

Die Dorfentwicklungsgesellschaft hatte 17 Anmeldungen verzeichnet, nachdem sie die Ausschreibung für den Flohmarkt veröffentlicht hatte. „Wir haben zwar gehofft, dass der Flohmarkt gut angenommen wird, aber er hat unsere Erwartungen noch übertroffen“, sagte Conny Klein von der DEG.

Auch Kathrin Kremonke zeigte sich ob des Besucherandrangs zufrieden. Zumal schon der vom Förderverein organisierte Kino-Abend am Freitag zuvor gut angenommen worden war. „Die Mölbiser haben wohl Nachholbedarf. In den letzten Monaten war ja so gut wie nichts machbar“, begründete sie. Selbst wenn das traditionelle Dorffest wieder einmal abgesagt werden musste, wollte der Ortsteil doch nicht ganz darauf verzichten, die Bewohner zusammenkommen zu lassen.

Weiterer Open-Air-Kinoabend im August

Am 20. August, wieder ein Freitag, gibt es ein weiteres Mal die Möglichkeit, einen Open-Air-Kinoabend zu erleben. Auf dem Gelände der Marienkirche flimmert ab 20.30 Uhr ein Film über die Leinwand, den sich die Zuschauer selbst aussuchen können. Eine halbe Stunde vorher schon stehen Essen und Getränke bereit. Und vielleicht kommt ja der eine oder andere Mölbiser mit einer beim Flohmarkt ergatterten Picknickdecke – oder mit einem Kerzenständer.

Von Julia Tonne