Mölbiser Verein freut sich über Ehrung des Bundespräsidenten

Rötha/Mölbis

Für den Sportverein Germania Mölbis ist dieses verrückte Jahr dann doch noch einigermaßen versöhnlich zu Ende gegangen. Er war mit seinen 125 Jahren einer derjenigen Sportvereine, die in diesem Jahr ein Jubiläum zu feiern gehabt hätten, das aber wegen der Corona-Pandemie bestenfalls auf Sparflamme und mit nur wenigen Menschen tun konnten.

Statt eines Sportfestes gab es im September nur eine Mitgliederversammlung mit geladenen Gästen und ein paar Fußballspiele.

Um so mehr freut sich Vereinspräsident Ditmar Haym darüber, dass die Germania jetzt noch eine Würdigung von höchster Stelle erhalten hat. Wenn auch, wie das so ist in diesem Jahr, still und leise per Post.

Plakette vom Bundespräsidenten

Zwei Urkunden und eine schwere Medaille sind es, die Hayms Herz höher schlagen lassen. Bei letzterer handelt es sich um die Sportplakette des Bundespräsidenten, die höchste staatliche Auszeichnung, die Sportvereine in Deutschland erhalten können. Verliehen wird sie an Vereine, die mindestens hundert Jahre alt sind.

Der Bundespräsident ehrt damit Vereine „für die in langjährigem Wirken erworbenen besonderen Verdienste um die Pflege und Entwicklung des Sports“, wie es in der von Frank Walter Steinmeier unterzeichneten Urkunde heißt.

Gleichzeitig mit der Plakette aus Berlin erhielt Haym für den 125 Jahre alten Verein eine Dankesurkunde, die Sachsens Innenminister Roland Wöller unterzeichnet hat. Zugleich versüßt der Freistaat die Plakette mit 1000 Euro „für die weitere Entwicklung Ihrer Vereinsarbeit“.

Traditionszimmer wird renoviert

Haym glaubt, dass die Plakette normalerweise auf einer festlichen Veranstaltung mit mehreren Vereinen überreicht worden wäre. Die 1000 Euro könnten ein Ersatz dafür sein. Einer, der willkommen ist und für den der Verein gute Verwendung hat. 60 Kinder und Jugendliche bekommen neue Trainingswesten und -kleidung. Und auch für einen Anteil an neuer Kleidung für die erste Fußballmannschaft der Spielgemeinschaft Thierbach-Mölbis reicht es noch.

Fußball gespielt wird derzeit allerdings nicht. In der freien Zeit will der Verein das Traditionszimmer im Sportlerheim renovieren, wo auch die Plakette und die Urkunden ihren würdigen Platz erhalten werden. Für die Arbeiten bekommt der Verein finanzielle Unterstützung von der Stadt. Nicht unerwähnt lässt Haym eine finanzielle Zuwendung für die ehrenamtliche Tätigkeit von sechs Übungsleitern.

Insgesamt, so schätzt der Präsident im Rückblick ein, sei der Verein in diesem schwierigen Jahr finanziell und organisatorisch „über die Runden gekommen“.

Von André Neumann