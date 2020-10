Moped in Espenhain gestohlen

Rötha/Espenhain

Einem Mopedfahrer ist am Mittwoch in Espenhain sein fahrbarer Untersatz gestohlen worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Halter (57) die rote Simson S 51b mit dem amtlichen Kennzeichen 652-SAP am Morgen ordnungsgemäß gesichert abgestellt. Als der Mann nach seiner Arbeit das Moped wieder nutzen wollte, musste er dessen Fehlen feststellen. Er erstattete Anzeige. Ihm entstand ein Schaden von rund 900 Euro. Beamte des Kriminaldienstes des Polizeireviers Borna haben die Ermittlungen wegen des besonders schweren Diebstahls aufgenommen.

Von LVZ