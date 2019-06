Frohburg/Kohren-Sahlis

Sie führten ihren Lebensweg endlich standesamtlich zusammen, rollten aber auf getrennten Maschinen auf dem Kohren-Sahliser Marktplatz vor, begleitet von einem dröhnenden motorisierten Aufgebot: Manuela und Steffen Greilich feierten am Sonnabend bis weit in den Sonntag hinein eine Biker-Hochzeit. An die 150 Gäste auf einem halben Hundert Motorrädern sorgten am Mittag in der Töpferstadt für Aufsehen. Die Trauung fand im Museum Hofmann’sche Sammlung statt. Gefeiert wurde danach mit Bands mitten im Grünen auf dem Sportplatz.

Ein Traum in Schwarz: Manuela und Steffen Greilich vor der Hofmann’schen Sammlung, die als Standesamt fungierte. Quelle: privat

Extra Führerschein gemacht

Ein Brautkleid mit weißen Spitzen und Rüschen? Für Manuela Greilich kam das nicht in Frage. „Wir kleiden uns dunkel, in ein fröhliches Schwarz“, sagte die 47-Jährige. Die Arzthelferin aus Borna, die in ihrer Jugend ein Moped der Marke Schwalbe fuhr und die sich seit Langem in der Gemeinde der Biker heimisch fühlt, machte im vergangenen Jahr extra ihren Führerschein für größere Maschinen – um vor dem Standesamt nicht bloß als Sozia vorzufahren: So viel Souveränität muss sein. Länger noch dauerte es, die beiden Hochzeits-Motorräder für diesen großen Augenblick herzurichten, zwei Jahre nämlich, erzählt Steffen Greilich (54), selbstständiger Servicemonteur aus Borna: „Wir fahren oft zu Bikertreffen. Das ist ein wichtiger Teil unseres Lebens. Jetzt können wir uns revanchieren und allein einfach mal danke sagen.“

„Proxyfight Overload“ brachte das Blut der Biker in Wallung. Quelle: privat

Mit der Band „Proxyfight Overload“ aus Hohenmölsen standen am späten Abend selbst leidenschaftliche Biker auf der Bühne; zuvor spielte das Jenaer Duo „Voss ’N’ Phil“. Ein Platz war für Wohnwagen hergerichtet, einen weiteren gab es für Zelte. Und weil längst die nächste Biker-Generation mit am Start ist, wurde auch eine Hüpfburg nicht vergessen.

Biker fühlen sich als große Familie

„Wir sind wie eine große Familie“, sagte die Braut, und der Bräutigam bestätigt: „Biker sind viel ruhiger, als viele denken. Sie sind ehrlich, sind Kumpel. Da ist ein Wort noch ein Wort.“ Man sei nirgendwo organisiert, sei „voll freischaffend“ und lebe diese Gemeinschaft. Zur Biker-Hochzeit rollten Biker nicht nur aus Colditz und Zeitz, Zwickau und Potsdam, sondern von weit darüber hinaus an. Verstärkung erfuhren sie durch Freunde von Oldtimern. Dass als Feier-Ort der Kohrener TSV-Sportplatz ausgewählt wurde, erklärt sich ganz leicht, sagte Greilich: „Wir haben hier um die Ecke unseren Garten. Und hier unten stören wir keinen.“

Von Ekkehard Schulreich