Bei einem Verkehrsunfall auf der Staatsstraße 50 zwischen Deutzen und Ramsdorf ist am Montagmittag ein Motorradfahrer verletzt worden. Das Krad war am Abzweig Regis-Breitingen mit einem Pkw zusammengestoßen. Die 11.28 Uhr alarmierten Feuerwehren Regis-Breitingen und Ramsdorf trafen vorm Rettungsdienst an der Unfallstelle ein und versorgten den Fahrer, ehe das die Sanitäter und der Notarzt übernahmen. Es kam ein Hubschrauber der ADAC-Luftrettung zum Einsatz.

Ein ADAC-Rettungshubschrauber kommt nach dem Unfall nahe Regis-Breitingen zum Einsatz. Quelle: Marvin Timmler/Feuerwehr Regis-Breitingen

Die Feuerwehrleute stellten den Brandschutz sicher und banden die ausgelaufenen Betriebsstoffe der Fahrzeuge, informiert ihr Pressesprecher Marvin Timmler. Die Staatsstraße war währenddessen vollständig gesperrt. Dann übergaben die Kameraden die Unfallstelle an die Polizei. Der Einsatz für die Feuerwehr war nach rund eineinhalb Stunden beendet.

