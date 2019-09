Borna

Ein 51-jähriger Motorradfahrer fuhr am Sonntagnachmittag (gegen 15 Uhr) auf der Ortsverbindungsstraße von Zedlitz nach Schönau. In einer langgezogenen Rechtskurve kam er nach links von der Fahrbahn ab und rutschte mit seinem Motorrad unter der Leitplanke durch. Dabei verletzte sich der Motorradfahrer schwer. Das Motorrad kam erst nach etwa 15 Metern unterhalb einer Böschung zum Liegen. Der 51-Jährige wurde durch eingesetzte Rettungskräfte sofort in ein Krankenhaus gebracht. An der Leitplanke entstand ein Sachschaden in mittlerer dreistelliger Höhe, teilte die Polizeidirektion Leipzig mit.

Von lvz