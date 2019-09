Groitzsch/Audigast

Am späteren Freitagnachmittag hat sich auf der Bundesstraße 2 bei Audigast ein Motorradunfall ereignet. Die Feuerwehr Groitzsch wurde gegen 17.30 Uhr zur Unfallstelle gerufen. Der Motorradfahrer war aus bisher unbekannten Gründen auf der Fahrbahn in Richtung Pegau in einer Kurve gestürzt, teilte Feuerwehrsprecher Mike Köhler mit. Dabei zog sich er verunglückte Mann schwere Verletzungen zu, sodass er in ein Krankenhaus transportiert werden musste.

Die zehn Feuerwehrleute waren unter Führung von Ortswehrleiter Mario Zetzsche mit einem Löschgruppenfahrzeug 16/12 und dem Einsatzleitwagen ausgerückt. Sie sicherten die Unfallstelle und banden ausgelaufene Betriebsstoffe. Nach rund einer Stunde war der Einsatz für die Kameraden beendet. Ebenfalls vor Ort waren die Polizei und der Rettungsdienst.

Von LVZ