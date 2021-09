Er hat in Neukieritzsch Spuren hinterlassen und tut es weiter: Karsten Jacob war mal DJ und ist seit 25 Jahren ein äußerst umtriebiger Gastronom im Ort. Mit der „Auszeit“ betreibt er jetzt das dritte Lokal.

Karsten Jacob in der modernen Küche der „Auszeit“ mit Speisen-Auslieferungsbehältern. Die Gaststätte in der Parkarena ist die dritte, die er in seiner 25-jährigen Karriere als Gastronom betreibt. Quelle: Julia Tonne