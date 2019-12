Mühlenchor Groitzsch gibt Adventskonzert

Groitzsch

Der Mühlenchor Groitzsch veranstaltet am 3. Dezember ein Adventskonzert in der Groitzscher Frauenkirche. Unter der Leitung von Andreas Göthel erklingen ab 19 Uhr Lieder zur Weihnacht. Dazu haben sich die Sängerinnen als Gastensemble den Kirchenchor Meuselwitz eingeladen. Interessierte Musikliebhaber sind willkommen, der Eintritt ist frei.

Konzerte mit dem Mühlenchor Groitzsch

Zuletzt gestaltete der Mühlenchor den Abschluss der Veranstaltungsreihe „900 Jahre Ersterwähnung Großstorkwitz“ mit. Dabei trat er gemeinsam mit dem Elster-Chor Pegau unter dem Motto „Musikalische Präsente – Musik aus verschiedenen Jahrhunderten“ in der St.-Leonhardi-Kirche des Pegauer Ortsteiles auf.

Zu einem weiteren Weihnachtskonzert geht es am 4. Advent in die benachbarte thüringische Region. Die Groitzscherinnen sind ins Programm des Kirchen- und Posauenchores Meuselwitz-Lucka-Rositz integriert, das am 22. Dezember, 17 Uhr, in der Martinskirche Meuselwitz beginnt.

Mühlenchor sucht Sängerinnen und Sänger

Der Mühlenchor, eine Sektion im Bürgerverein „Stadtmühle Groitzsch“, ist immer an Verstärkung interessiert. Neben weiteren Frauen würde er auch Männer aufnehmen, die mit Freude und Leidenschaft singen wollen. Wer die Akteure kennenlernen und es selbst versuchen will, kann bei den Chorproben hereinschauen, die dienstags zwischen 19 und 21.30 Uhr im Vereinshaus „Stadtmühle“ durchgeführt werden. Notenkenntnisse sind nicht erforderlich.

Kontakt: www.groitzsch-buergerverein.de/mühlenchor-groitzsch

Von LVZ