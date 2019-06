Groitzsch

In einer weinseligen Runde ist das Motto des Groitzscher Mühlenradfestes 2019 entstanden. Sagt Udo Killmey von den Organisatoren. „Zwei Himmelsrichtungen hatten wir schon. Wegen 30 Jahre Grenzöffnung schauen wir diesmal nach Osten, also auf uns“, meint er schmunzelnd. Deshalb steigt am Sonnabend das „Fest des Mauerfalls“. Wobei eher hinter den Wall geblickt wird, weiter zurück – auf den „VEB Stadtmühle Groitzsch“. Dazu ist auf dem Veranstaltungsplakat formuliert: „Auch damals konnten wir Ossis feiern und singen, lasst uns die Bräuche und Episoden wieder ins Gedächtnis bringen.“

VEB-Schuld an der Fassade des Vereinshauses

Die Olsenbande war schon da, ein Hafenfest (beides Norden) wurde bereits gefeiert, und der Wilde Westen hatte seine Cowboys und Indianer geschickt. Der Bürgerverein „ Stadtmühle Groitzsch“ lässt sich etwas einfallen, um Publikum zum Mühlenradfest zu locken. Aufmerksamkeit für die Neuauflage hat er schon bei der Ankündigung mit einem Vorbereitungsfoto erregt – mit einem Schild „VEB“ an der Fassade des Vereinshauses. „Wir haben vier Hinweise bekommen, dass die Mühle nie ein Volkseigener Betrieb war, sondern immer privat“, sagt Killmey. „Doch bei uns stehen Spaß und Humor im Vordergrund, da geht das.“ Das Fest habe nichts mit bierernster Ostalgie zu tun.

Ein humorvoll auf alte Zeiten getrimmtes Weinetikett der Sektion Weinfreunde. Quelle: Bürgerverein

Zu viel will der stellvertretende Vereinsvorsitzende noch nicht verraten. „Aber natürlich gibt es bei uns kein Einweggeschirr. Aufgetrieben haben wir DDR-Brötchen und sogar ,Hirschblut‘, Mehrfruchtwein nach dem damaligen Originalrezept.“ Was dann unter „ostalgische Gaumenfreuden“ läuft. Wobei das „einheimische konkurrenzlose Spitzengetränk mit Weltniveau“ gegen Trabant-Reifen getauscht wird. Zum Programm gehören Auftritte des Groitzscher Carneval Clubs und des Faschingsvereins Wintersdorf, sächsische Mundart-Comedy mit Birgit Blaßkiewitz, deutsche und englische Songs zur Gitarre mit Susi Bonanox sowie Musik von DJ Brause. Zudem gibt es Kinderspiele und eine Tombola. Zu fortgeschrittener Stunde, kann sich Udo Killmey vorstellen, könnten dann gemeinsam Lieder angestimmt und zum Besten gegeben werden, „die wir mal in der Schule gelernt haben“.

„Weißt Du noch, damals...“ – Erinnerungen an alte Zeiten

Auf jeden Fall soll es im Garten der „ Stadtmühle“ ab 14 Uhr heiter, entspannt und unterhaltsam zugehen. Bis in den Abend könne dann mit „Weißt Du noch, damals...“ von den privaten Freuden in alten Zeiten geschwärmt werden. „Das Kollektiv des VEB Stadtmühle Groitzsch lädt Jung und Alt dazu ein“, wirbt Killmey mit einem Lachen.

Von Olaf Krenz