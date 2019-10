Müll am See bei Ramsdorf: Anglerverband ruft zum Umwelttag auf

Regis-Breitingen/Ramsdorf

Der Anglerverband Leipzig ruft zur herbstlichen Müllsammelaktion am Haselbacher See auf. Angesprochen sind neben den Anglern auch Badegäste, Spaziergänger und Fahrradfahrer, die den See nutzen.

„Als Eigentümer des Haselbacher Sees ist der Anglerverband Leipzig für die Sicherung von Ordnung und Sauberkeit am See verantwortlich“, sagt Verbandsgeschäftsführer Friedrich Richter der LVZ. Dabei gehe es vor allem um die Unterhaltung des Rundweges und um den „in großen Mengen von den sich am Gewässer aufhaltenden Bürgern hinterlassenen Müll“, so Richter. Im Laufe des Jahres hätten die Mitglieder des Verbandes und auch der Betreiber des Badestrandes schon Unmengen Müll weggeräumt.

Landesverband der Angler organisierte Umwelttag jedes Jahr

Alljährlich im Oktober organisiert der Landesverband der Angler einen Umwelttag. An dem wird in ganz Sachsen an den Gewässern aufgeräumt wird. In diesem Jahr ist das der 19. Oktober.

An dem Tag soll unter anderem auch rund um den Haselbacher See aufgeräumt und der hinterlassene Müll eingesammelt werden. „Über zahlreiche Teilnahme würden wir uns freuen“, ruft Richter auf. Müllsäcke stellt der Anglerverband zur Verfügung.

Treffpunkt für alle Helfer ist am 19. Oktober 9 Uhr am Ortsausgang Ramsdorf in Richtung Wildenhain am dortigen Parkplatz links der Straße.

Von LVZ/an