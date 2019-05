Neukieritzsch/Lobstädt

Neukieritzsch muss nun doch noch länger auf eine öffentliche Reaktion des Kreisumweltamtes zu einem offenen Brief des Gemeinderates bezüglich der Situation um das illegale Abfalllager auf dem so genannten Erfkamp-Gelände in Lobstädt warten.

Eigentlich war ein Auftritt von Umweltamtsleiter Lutz Bergmann am 14. Mai im Technischen Ausschuss vor Gemeinderatsabgeordneten und interessierten Gästen vorgesehen.

Bürgermeister Thomas Hellriegel wollte keine Ersatz akzeptieren

Doch Bergmann hat sein Kommen jetzt wegen einer Erkrankung abgesagt. Mit einem Vertreter wollte sich Bürgermeister Thomas Hellriegel ( CDU) nicht zufriedengeben. Deshalb hat er das Thema illegales Abfalllager vorläufig von der Tagesordnung des Ausschusses genommen. Der Besuch Bergmanns im Ausschuss soll nachgeholt werden, sagte der Bürgermeister der LVZ.

Lutz Bergmann, Leiter Umweltamt Landkreis Leipzig, hat seinen Besuch in Neukieritzsch abgesagt Quelle: privat

Hintergrund: Auf dem Gelände der ehemaligen Ziegelei in der Glück-Auf-Straße in Lobstädt lagern seit vielen Jahren Abfälle unterschiedlicher Art. Im Jahr 2011 hatte es in einer Lagerhalle gebrannt.

Illegal gelagerte Abfälle in # Lobstädt ?

Die Behörden sprechen zwar von illegal gelagerten Abfällen, sehen aber bislang keinen Grund zum Eingreifen. Erst in jüngster Zeit ist die Situation durch gezielte Nachfragen eines Landtagsabgeordneten bei der Staatsregierung und durch Medienberichte stärker in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt.

In dieser Situation hatte der Gemeinderat von Neukieritzsch im März einen offenen Brief verabschiedet, in dem insbesondere das Umweltamt des Landkreises Leipzig und das sächsische Umweltministerium zum Handeln aufgefordert wurden. Ein Ergebnis des Vorstoßes war der geplante Besuch Bergmanns in der Ausschusssitzung. Der wird nun aufgeschoben.

Von André Neumann