Münzen, Möbel, Malerei: Schätze ziehen ins Schloss Frohburg

Frohburg

Im Frohburger Schloss, und zwar im Westflügel, findet die Sammlung jetzt ihren Platz - genau dort, wo Annelies Freiberg die Schätze ihrer Stiftung wohl verwahrt und gezeigt sehen wollte. Neun Jahre nach ihrem Tod machte der Stadtrat jetzt den Weg frei. Die Stiftung mietet vier Ausstellungsräume und ein Magazin, um Teile aus dem Fundus der Architektin und Sammlerin von Zeugnissen des Brauchtums und des ländlichen Lebens zugänglich zu machen.

Altes Brauhaus war mal im Gespräch

Bäuerliche Möbel und Münzen, Keramik und Geschirr aus Zinn, Ölbilder und historische Fotografien, Dokumente und Bücher. Vielfältig ist, was Annelies Freiberg und ihr Mann über Jahrzehnte zusammen trugen und vieles so vor dem Vergessen oder gar dem Verlust bewahrten. „Ich bin froh, dass wir das jetzt zu diesem Ende bringen“, sagte Bürgermeister Wolfgang Hiensch (BuW). Schon 2007 habe es erste Gespräche mit Freiberg darüber gegeben, wie mit dieser regionalgeschichtlich wertvollen Sammlung umgegangen werden könnte. Die Gründung einer privaten Stiftung sei als probater Rahmen erschienen. Allerdings sei es so, dass sich in Zeiten des Niedrigzinses Stiftungen nur noch schwer finanzieren können, da das Stammkapital nur noch unbedeutend Zinsen abwerfe. Man verlange von der Stiftung eine moderate Kaltmiete von 250 Euro jährlich. Sie entspreche jenen Mieten, die die Kommune auch vom Heimatverein Frohburg und vom Schützenverein für die im Schloss genutzten Räume erhebe.

„Die Räume im schloss waren frei“, sagte Hiensch und erinnerte an ursprüngliche Überlegungen, für die Sammlung im damals noch unsanierten Brauhaus mit Hilfe von Fördermitteln ein eigenes Museum einzurichten. Das Brauhaus am Fuß des Schlosses wurde längst zur attraktiven Stadtbibliothek. Die Räume des Schlosses trügen den Erfordernissen der Stiftung besser Rechnung, so der Bürgermeister: „Zudem wollte Annelies Freiberg ausdrücklich hierher.“

Sammlung von „identitätsstiftendem Wert“

Der Stadtrat stimmte ohne Diskussion zu. Das Museum im Schloss betrachtet die Präsentation von Teilen der Sammlung als Ergänzung zur eigenen Ausstellung. „Die Sammlung hat für Frohburg und die Umgebung einen hohen identitätsstiftenden Wert“, sagt dessen Leiterin Konstanze Jurzok. Bürgermeister Wolfgang Hiensch machte aber deutlich, dass die Stadt keinesfalls grundsätzlich das Ziel verfolge, Nachlässe und Sammlungen dieser Art in kommunalen Einrichtungen unterzubringen. Es sei im Einzelfall zu prüfen, ob das Ganze nutzbringend sei für die Stadt und dass es keine finanzielle Belastung darstelle. Beides sei im Fall der Stiftung Freiberg gegeben.

Von Ekkehard Schulreich