Mundschutz auch für Tote – Eine Böhlener Bestatterin erzählt von ihrer Arbeit in der Krise

Borna

Distanz halten, wenn es gerade um Nähe geht. Das gehört zu den Corona-bedingten Kunststücken, die Mitarbeiter des Bestattungsinstituts George jetzt fertig bringen müssen. Zwar dürfen Trauerfeiern seit dieser Woche wieder in geschlossenen Räumen stattfinden. An der Höchstteilnehmerzahl von 15 Personen hat sich aber nichts geändert. An der Arbeit der zwölf Mitarbeiter aber schon.

Viel am Telefon klären

Das fängt beim Umgang mit den Kunden, den Angehörigen, an. „Wir arbeiten jetzt viel mehr digital“, sagt Inhaberin Katrin George, und das bedeutet, dass vieles bereits am Telefon geklärt wird. So werden Daten zu den Verstorbenen verstärkt telefonisch aufgenommen. Auch die Frage nach Blumenschmuck, Särgen oder Urnen lässt sich mit Hilfe des Internets auf diese Weise klären. Weil aber spätestens zur Unterschrift ein persönlicher Besuch unvermeidbar ist, „vereinbaren wir Termine“. So soll verhindert werden, dass sich mehrere Hinterbliebene an der Tür des Bestattungsinstituts treffen.

Größtmöglicher Abstand

Schließlich kommt es auf den größtmöglichen Abstand an – räumlich, nicht menschlich. Das zeigt sich in der Anordnung von Möbeln, wenn etwa der große Schreibtisch im Böhlener George-Büro, an dem üblicherweise Kunden empfangen werden, längs im Zimmer steht. Dort liegen Feuchttücher, zudem wird der Platz vor und nach jedem Kunden desinfiziert. „Für die Kunden haben wir ein eigenes Stifteset“, sagt Katrin George.

Mundschutz für Tote

Wenn die Mitarbeiter Verstorbene aus Wohnungen oder dem Krankenhaus abholen, gilt höchste Vorsicht. Bei den Toten wird der Mund mit einem Mundschutz abgedeckt, der im Operationssaal zum Einsatz kommt. „Wir erkundigen uns auch, ob der Verstorbene eine Infektion hatte“, so Katrin George weiter. Ein Corona-Opfer haben die Bestatter bisher noch nicht abgeholt. Gerüstet für diesen Fall aber sind sie. „Dann kommen wir mit Schutzanzug, Mundschutz, Brille und Kopfbedeckung.“

Manche verzichten auf eine Grabstelle

Die Trauerfeiern fanden in den letzten Wochen ausschließlich im Freien statt. Weil das Wetter mitgespielt hat, auch in einer durchaus würdigen Form, ist die Bestatterin überzeugt. „Manchmal haben die Vögel gesungen.“ Allerdings überlegen mehr und mehr Leute, ob sie eine Trauerfeier wollen, wie sie üblich ist. „Sie fragen sich, warum sie großen Blumenschmuck und Musiker bestellen sollen, wenn sowieso kaum jemand kommen kann.“ Manche verzichten sogar auf eine Grabstelle.

Oder sie verschieben die Trauerfeier auf die Zeit in acht oder zehn Wochen. Dahinter steckt die Hoffnung, dass sich die Situation bis dahin geändert haben könnte.

Umarmungen sind tabu

Die derzeitige Situation ist auch für die Mitarbeiter des Bestattungsinstituts eine neue Herausforderung. Umarmungen, zwar keineswegs die Regel, sind prinzipiell tabu. „Wir können den Leuten nicht einmal die Hände schütteln“, sagt Katrin George. Auch betriebsintern gibt es Veränderungen. Üblicherweise kommen die Mitarbeiter einmal in der Woche zusammen, zum gemeinsamen Frühstück und zum Austausch, ohne den es nicht geht. Das fehlt jetzt.

Von Nikos Natsidis