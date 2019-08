Borna/Wyhra

Luise konzentrierte sich. Weil ihr rechter Arm derzeit im Gips steckt, muss sie mit links murmeln – und trifft trotzdem die Vertiefung im Scheunenboden des Volkskundemuseums. Dort erlebten Großeltern und Enkel am Mittwoch beim traditionellen Oma-Opa-Tag eine Zeitreise in die Spielwelt der Vergangenheit.

Murmelspiel: Die dreijährige Luise und ihr Schwester Catharina (6) murmelten zum ersten Mal in ihrem Leben. „Das ist lustig“, meint Catharina und wollte noch einmal die weißen und roten Murmeln über den Scheunenboden kullern lassen.

Museumsleiter Hans-Jürgen Ketzer berichtet, dass es einst einen Markt in Regis gab, wo fast ausschließlich Murmeln verkauft wurden. Viele Kinder waren dort die besten Kunden und erstanden für wenige Pfennige die bunten Kugeln. „Im südlichen Thüringen lebte eine ganze Industrie davon. Steine wurden mit Wasserkraft bearbeitet“, sagt der Historiker.

Murmelspiel wurde in Sachsen auch Schnellern genannt

Je nach Dialekt gab es für das Murmelspiel unterschiedliche Bezeichnungen, zum Beispiel Glaser, Heuer, Illern, Klickern, Marbeln, Marmeln, Märbeln, Schnellern oder Schussern. Die einfachsten Spielvarianten seien, mit den Murmeln ein kleines Loch zu treffen oder sie so nah wie möglich an der Hauswand zu platzieren. Das wurde früher auch mit Pfennigmünzen gespielt, auf Sächsisch Pfengeln genannt.

Ramona Moller erklärt ihrer Enkelin das Kreiselspiel. Quelle: Claudia Carell

Sackhüpfen und Kreiselspiel: Großmama Ramona Moller kam beim Sackhüpfen mit ihrer Enkelin völlig außer Atem. „Der Oma-Opa-Tag ist eine schöne Veranstaltung, wir waren schon mehrmals hier“, lobte sie. Besonders die traditionellen Spiele, die sie alle noch von früher kennt, gefielen ihr.

Großeltern können immer noch gut kreiseln

Bestimmte Dinge verlernt man nie: Obwohl der Scheunenboden recht uneben war, gelang ihr, dass sich der Kreisel eine ganze Weile dreht. „Das haben wir damals so viel und gern gespielt“, erinnerte sie sich und lachte vergnügt.

Büchsenwerfen und Hula-Hoop-Reifen:

Obwohl zur 14. Auflage dieser Veranstaltung nicht so viele Gäste wie sonst kamen, was sicher auch mit Regenschauern zu tun hatte: Beim Büchsenwerfen wollte sich jedes Kind ausprobieren, auch der siebenjährige Edwin. Er traf fast alle Büchsen und freute sich über einen süßen Preis. „Dieses Spiel war früher vor allem auf Jahrmärkten beliebt“, sagt der Museumsleiter.

Edwin findet Büchsenwerfen prima - und trifft. Quelle: Claudia Carell

Einige Spiele veränderten sich im Laufe der Jahrzehnte, zum Beispiel der Hula-Hoop-Reifen. Einst trieben ihn Kinder mit einem Stock die – damals kaum befahrene – Straße entlang und mussten aufpassen, dass er nicht in ausgefahrene Wagenspuren oder Schlaglöcher geriet. Heute wird der Reifen vor allem um die Hüften geschwungen. Der Junge Konstantin konnte dies in Wyhra minutenlang – und versetzte selbst die Älteren in Erstaunen.

Gruppenspiele wie „Fischer, wie hoch steht das Wasser?“

Galgenkegeln: Zum zweiten Mal beim Oma-Opa-Tag war das Galgenkegeln aufgebaut. Dabei müssen Holzkegel mit einer Kugel, die an einem Strick hängt, getroffen werden. Allerdings gibt es die Schwierigkeit, dass die Kugel vorab rechts an einem Holzpfosten vorbei schwingen muss. Hans-Jürgen Ketzer kennt dieses Spiel noch von den Betriebsfesten seines Vaters und will es auf diese Weise wieder in Erinnerung bringen.

Generell beschäftigt sich sein Museum viel mit Spielen der Vergangenheit, zum Beispiel bei Projekten mit Kindergartensteppkes und Grundschülern. Gruppenspiele wie „Fischer, wie hoch steht das Wasser?“ stehen dabei im Mittelpunkt. Oder auch verschiedene Hüpfspiele, bei denen Felder mit Kreide aufs Pflaster gemalt werden.

„Es geht vor allem um Bewegungsspiele, die man gemeinsam spielen kann und die oft eine gewisse Geschicklichkeit erfordern“, so der Museumsleiter. Kinder würden heute ja oft allein und im Sitzen spielen.

Von Claudia Carell