Rötha

Wegen der hohen Corona-Infektionszahlen verzichtet das Heimatmuseum Rötha auch in diesem Jahr auf das traditionelle Osterbasteln. Ein Besuch lohnt sich am 9. April trotzdem. An diesem Tag ist das Museum in der Straße der Jugend 5 wie derzeit immer sonnabends von 15 bis 17 Uhr geöffnet. Diesmal gibt es für Besucher zusätzlich Kaffee und Kuchen.

Doch nicht nur das macht einen Ausflug ins einstige Stadtgefängnis hinter dem Mehrgenerationenhaus lohnend. Hier präsentiert der Stadt- und Heimatverein Rötha, der das Museum ehrenamtlich führt, eine umfangreiche Sammlung zur Heimat- und Ortshistorie. Die Dauerausstellung reicht von der Urgeschichte bis fast in die Gegenwart der Stadt Rötha und ihrer Bewohner.

Rötha wichtig für die Völkerschlacht

Die Sammlungen sind in mehrere Abteilungen gegliedert. Dazu gehören die Ur- und Frühgeschichte mit Fundstücken aus Rötha und Umgebung. Andere Räume widmen sich der Schulgeschichte und dem Alltagsleben in früherer Zeit.

Besondere Ereignisse und Epochen der Stadt werden in eigenen Ausstellungsteilen beleuchtet. So zum Beispiel die Völkerschlacht von 1813. Während der entscheidenden Tage im damaligen Kampf gegen die Franzosen war Rötha Hauptquartier der Verbündeten Preußen, Russen und Österreicher.

Die Obstweinherstellung und die traditionelle Obstweinschänke, begründet von den einstigen Röthaer Schlossherren von Friesen, nehmen einen wichtigen Platz im Museum ein. Ebenso wie die Orte Hain und Kreudnitz, die einst zu Rötha gehörten und Opfer des Braunkohleabbaus wurden. Auch die frühere harte Arbeit in der Landwirtschaft und das einst bestimmenden Handwerk in Rötha, die Kürschnerei, werden vorgestellt.

