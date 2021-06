Museum öffnet wieder: Sonderausstellung zur Kinogeschichte in Borna

Borna

Das Museum der Stadt Borna wird am morgigen Donnerstag nach mehreren Monaten der Corona-Schließung wieder geöffnet. Zu sehen ist dann neben der ständigen Schau die Sonderausstellung „Film ab! – 110 Jahre Kino in Borna“.

Geschichte der Filmvorführung in Borna

Anlass für sie ist die Eröffnung eines ersten festen Lichtspielhauses vor eben 110 Jahren in Borna. Am 17. Dezember 1910 startete der aus Altenburg stammende Arthur Hoffmann das Edison-Theater in der Bahnhofstraße. Später folgten das Zentral-Theater (CT) im Gasthof „Zum blauen Hecht“ am Markt und das Lichtspielhaus „Capitol“ am Dinterplatz.

Zu DDR-Zeiten wurde das Stadtkulturhaus zu einer beliebten Filmvorführeinrichtung, die in den vergangenen Jahre nur noch vereinzelt genutzt wurde. Aber auch Erinnerungen an die Sommerfilmtage auf dem Volksplatz werden in der Ausstellung wachgerufen.

Museum öffnet außer montags

Die Schau läuft bis 19. September. Geöffnet ist das Museum dienstags bis donnerstag, 10 bis 17 Uhr, freitags, 10 bis 13 Uhr, sowie sonnabends und sonntags, 14 bis 17 Uhr.

Von LVZ