Museum zeigt die Geschichte des Kinos in Borna

Borna

Es ist ein kurzer Streifen vom Schützfest in Borna im Jahr 1930. Oder Aufnahmen von der Glück-auf-Drogerie in der Reichsstraße wenige Jahre später. Bewegte Bilder aus Borna und damit Raritäten. Die sind demnächst im Rahmen einer Ausstellung im Museum am Reichstor zu sehen. Anlass ist die Eröffnung des ersten Kinos in Borna vor 110 Jahren.

Wanderkino in der Bornaer Börsenhalle

Dabei handelt es sich bei dem Lichtspieltheater, das zunächst als Edison-Theater im Hinterhof der Bahnhofstraße 40 eröffnet wurde, streng genommen nicht um das erste Bornaer Kino, wie Museumsmitarbeiter Thomas Bergner klarmacht. „Das erste Kino gab es in Borna bereits 1899.“ Es war aber ein Wanderkino, das seinerzeit in der Börsenhalle Station machte. Die stand dort, wo sich heute das Betreute Wohnen der Volkssolidarität befindet – am Dinterplatz. Für die Kinogeschichte von Borna ohnehin ein wichtiger Ort. Dort nahm 1933 das Capitol seinen Betrieb auf, und hier liefen noch bis Anfang der 90er-Jahre Filme. Und vor 25 Jahren interessierte sich ein bayerischer Unternehmer für das Gebäude und wollte dort ein Lichtspieltheater installieren.

Anzeige

Sommerfilmtage auf dem Bornaer Volksplatz

Die Geschichte des Bornaer Kinos ist allerdings noch umfangreicher. Aus dem Edison-Theater wurde später das Astoria. Seit den 60er-Jahren liefen im Stadtkulturhaus Filme, und seit 26 Jahren werden in der warmen Jahreszeit Filme auf dem Volksplatz gezeigt. Zu DDR-Zeiten fanden dort die Sommerfilmtage statt, und zu sehen waren Indianerfilme mit Gojko Mitic oder auch Musikfilme mit Frank Schöbel und Chris Doerk.

Bunter Basar in Borna

Und es gibt Filme von Borna. Dazu gehört ein Streifen über das Café Hausmann in der Bahnhofstraße. Er stammt aus dem Jahr 1926 und ist das älteste Bornaer Bewegtbild. Nahezu abendfüllend ist der Streifen vom Bornaer Heimatfest 1938 anlässlich des 800-jährigen Bestehens von Borna. Die Jubiläumszahl wurde später bekanntlich nach unten korrigiert, so dass die Stadt 2001 ihren 750. Geburtstag feierte. Diese Filme gehören ebenso zu den Streifen, die im Museum zu sehen sein werden wie Sequenzen vom Bunten Basar 1987. Der Basar war eine alljährliche Veranstaltung in Borna anlässlich des DDR-Geburtstages am 7. Oktober.

Noch Filmmaterial gesucht

Möglich wird die Ausstellung durch Unterstützung des Projekts „Audiovisuelles Sachsen“. Am 25. November laden der Heimatverein des Bornaer Landes und der Bornaer Geschichtsverein 18 Uhr zur Vorführung historischer Filme im Stadtkulturhaus ein. Dafür wird noch historisches Filmmaterial gesucht.

Von Nikos Natsidis