Wyhra

Es wäre ein wichtiger Schritt in Richtung Barrierefreiheit. Wenn die Pläne zum Ausbau des Volkskundemuseums Wyhra zu einem Museumshof umgesetzt werden, wird das historische Areal mit seinen Gebäuden auch für Gehörlose und Sehbehinderte erlebbar. Das hat Sandra Brandt, die Vorsitzende des Fördervereins zur Errichtung des Museumshofs Wyhra, angekündigt.

Digitale Museumsführer in Wyhra

Ohnehin erfolgt die Präsentation der Ausstellung künftig gewissermaßen auch mit den Mitteln des 21. Jahrhunderts. Das bedeutet, dass es digitale Museumsguides, also Museumsführer geben soll, durch die Besucher über ihr Smartphone durch die Räume geführt werden. Auf diese Weise können Gehörlose die Führung künftig auch in Gebärdensprache verfolgen. Für Blinde gibt es ebenfalls ein entsprechendes Angebot.

Zudem denken die Planer des Fördervereins auch im wörtlichen Sinne an die Beseitigung von Barrieren. „Es wird sicher Rampen geben“, so die Vereinsvorsitzende. Allerdings nicht überall in den historischen Gebäuden. "Die Treppe zum ersten Stock wird sicher bleiben."

Roter Faden für die Ausstellung in Wyhra

Mittlerweile liegt auch ein exaktes Konzept über die Gestaltung der Ausstellung nach dem Umbau vor. Im Kern geht es um die Geschichte einer Familie auf dem Lande um das Jahr 1900, die anhand einzelner Schicksale beleuchtet wird. Das ist der rote Faden für die Ausstellungsbesucher, die im wesentlichen auf die gleichen Ausstellungsstücke und das alte Mobiliar wie bisher stoßen werden. Allerdings sei es denkbar, dass einige Möbel herausgenommen werden und durch andere aus dem Fundus ersetzt werden. Im Endeffekt gehe es aber nur um Nuancen.

Und auch um Kontinuität, wie Sandra Brandt mit Blick auf lange Jahre erfolgreiche Veranstaltungen wie die Hofweihnacht klarmacht. „So etwas soll es unbedingt weitergeben“, vielleicht mit neuen Konzepten.

Umbau nach den Sommerferien

Der Umbau soll nach dem Ende der Sommerferien, also Ende August beginnen. Wenn alles nach Plan läuft, öffnet der neue Museumshof im Sommer 2021 seine Pforten.

Von Nikos Natsidis