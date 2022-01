Musik in Groitzscher Kirchen – aber vorerst ohne Karussell

Groitzsch

Zum zweiten Mal bleibt den Groitzscher Fans nur, selbst die Hits zu singen oder zu summen. Erneut muss ein geplantes Konzert mit der Band Karussell abgesagt werden. Wie schon beim Versuch am 12. September 2020 zieht die Corona-Pandemie für den 22. Januar den Stecker.

Bekannte Hits und neue Songs

Geplant war, dass die Musiker in der Frauenkirche ihre traditionellen Hits sowie die aktuellen Songs der letzten beiden Alben „Loslassen“ und „Erdenwind“ spielen, ehe sie im Anschluss Autogramme geben und Gespräche führen. Nun allerdings muss es für die Umsetzung einen dritten Anlauf geben. Einen konkreten Termin nennt die Kirchgemeinde als Veranstalter noch nicht. Das Konzert „wird auf das Frühjahr 2022 verschoben“, heißt es auf ihrer Homepage unbestimmt. Die Band selbst schreibt aber schon vom 9. April.

Alte Musik bei Gottesdiensten

Ganz ohne Musik bleiben die Groitzscher Kirchen in diesen Tagen dennoch nicht, zumindest auf den Dörfern. Am Sonntag, 16. Januar, erklingt alte Musik von Antonio Vivaldi, Johann David Heinichen und Christoph Förster. Die Ausführenden sind Sophie Lippold auf der Violine und Michael Rentzsch an der Orgel. Sie umrahmen die Gottesdienste mit Pfarrerin Friederike Kaltofen in Gatzen (9 Uhr) und in Audigast (10.30 Uhr).

