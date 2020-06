Musikalisches Dankeschön für Bornaer Azurit-Mitarbeiter

Borna

Am späten Mittwochmittag stand beim „MDR-Lieder-Lieferdienst“ das Azurit-Seniorenzentrum in Borna im Kalender. Das Posaunen-Trio Eckart Wiegräbe, Uwe Gebel und Fernando Günther vom MDR-Sinfonieorchester brachte den Mitarbeitern ein musikalisches Dankeschön. Als kulinarische Zugabe gab es ein Eis. Da das Sinfonieorchester in diesen Corona-Zeiten keine öffentlichen Auftritte hat, bereiten die Musiker in kleinen Gruppen anderen Menschen mit einem Ständchen eine kleine Freude. Eine Mitarbeiterin und die Tochter von Hausleiterin Katrin Colditz hatten sich für das Azurit bei der MDR-Reihe „Lieder-Lieferdienst“ beworben.

Von Regio-TV