Musiker im Landkreis Leipzig: Seit Corona zweifeln einige, ob sie Künstler werden sollten

Colditz

Sie holt regelmäßig die besten sächsischen Musiker nach Colditz. Und die Colditzer? Sie scheinen es ihr zu danken. Mit Augenzwinkern könnte man glatt denken, die Stadtväter hätten sogar eine Gasse nach ihr benannt. „Kirchberg“, das ist der Name des steilen Aufgangs vom Markt hoch zu Schloss und Stadtkirche. Kirchberg, Ulrike Kirchberg, heißt eben auch die Dame vom Sächsischen Musikrat.

Kevin Knödler ist der Kontrabassist. Quelle: Thomas Kube

Angesprochen auf die vermeintliche Ehrerweisung kann sie sich ein Schmunzeln nicht ganz verkneifen. Und sie hat auch gut lachen. Denn nach einem gerade für Künstler bitteren Corona-Jahr voller Entbehrungen kann sie nun – wenn auch hinter Maske – aufatmen. „In der Pandemie waren wir die Ersten, die aufhören mussten, und sind jetzt die Letzten, die wieder anfangen dürfen.“

Die besten Sachsen ihres Fachs

Das Jugendjazzorchester Sachsen ist so etwas wie die Junioren-Auswahl der Fußballer. Alle 18- bis 26-Jährigen spielen daheim in ihren „Vereinen“ und schaffen – wenn sie gut genug sind – den Sprung in den Landeskader. 24 jungen Sachsen ist genau das gelungen. Seit Tagen bereiten sie sich im „Trainingslager“ in Colditz auf vier wichtige „Länderspiele“ vor. Ihr Trainer: Ein Brasilianer! Aber dazu später.

Gitarrist Christian Nguyen aus Dresden kommt gerade frisch aus der Quarantäne. Quelle: Thomas Kube

Gitarrist Christian Nguyen aus Dresden war zwar doppelt geimpft, erkrankte im Sommer trotzdem an Corona. Er fühlte sich zwei Tage schlapp und hatte die typischen Symptome einer Erkältung: „Mein Geruchssinn ist zwar noch nicht wieder bei 100 Prozent, aber ich habe zum Glück keine Langzeitschäden.“ Nach der Quarantäne genießt er das Probenlager auf Schloss Colditz doppelt: „Ich liebe es, in Ensembles zu spielen.“

Bläser als Risikogruppe

Im Lockdown habe er nur allein üben dürfen. Genau wie seine Bläserkollegen, die wegen des erhöhten Ausstoßes von Aerosolen zudem als potenzielle Superspreader galten, sagt Christian: „Umso größer ist jetzt unsere Freude, gemeinsam Musik zu machen.“ Der Hunger danach ist gar so groß, dass die jungen Leute selbst nach Probenende im Orchestersaal weiter jammten: „Bis Mitternacht, eben wie im Feriencamp!“

Gerade Bläserinnen und Bläser galten auf dem Höhepunkt der Corona-Krise als Risikogruppe. Quelle: Thomas Kube

Der Großteil der jungen Musikerinnen und Musiker ist geimpft. Es herrsche zudem ein strenges Testregime. Projektleiterin Kirchberg, der Oliver Bierhoff der Mannschaft, sagt es frei heraus: „Viele der jungen Leute hinterfragen gerade ihren Berufswunsch. Seit Corona zweifeln einige daran, ob sie wirklich noch freiberufliche Künstler werden sollten. Sie rätseln, ob sie Musik oder nicht doch Physik studieren wollen.“

Musikrat übernimmt die Kosten

Weil die Mädchen und Jungen in der Pandemie zusätzliche Opfer bringen mussten und kaum Gelegenheit hatten, sich ihr Leben mit Nebenjobs zu finanzieren, ist für sie die Teilnahme kostenfrei, sagt Kirchberg. Sie lobt die ausgelassene Stimmung untereinander, aber auch die Disziplin der Musiker: „Alle Vorgaben der Ämter werden peinlich genau eingehalten. Das freut mich wirklich.“

Volle Konzentration bei Emmanuel Walter: So viel Spaß hat das Musizieren noch nie gemacht. Quelle: Thomas Kube

Auch Gast-Dirigent Emiliano Sampaio ist glücklich, in Colditz sein zu dürfen. Der 36-jährige Brasilianer, der in Österreich lebt, musste innerhalb von zwei Jahren sage und schreibe 120 Konzerte absagen. Er nutzte die freie Zeit, um zu gärtnern, Berge zu besteigen und zu komponieren. „Die jungen Leute hier in Colditz sind megainteressiert, megavorbereitet, und sie haben Bock zu spielen.“

Begeisterung pur in Colditz

David Pollini, Fagottist aus Dresden, der gerade sein Abitur gemacht hat, ist genauso mit Herzblut dabei wie Filipa Schild, Saxophonistin aus Radebeul, die demnächst ihren Dienst als Bufdi antritt: „Wir machen jeden Tag zusammen Musikergesundheit. Das entspannt mich total.“ Thekla Kroemer, Studentin und Posaunistin aus Leipzig: „Wir brauchen hier nichts anderes machen als Musik.“

Geben ein Ständchen für die Nachbarschaft: Bernd und Isabell Brückner vor ihrem Haus in Ammelshain. Quelle: Frank Pfeifer

Der Ammelshainer Bernd Brückner wird in wenigen Tagen 70. Als Profi hat er es geschafft, allein mit seiner Musik bis zur Rente zu kommen. Er versteht die Zweifel gerade der jungen Künstler nur zu gut. Corona sei so etwas wie ein Berufsverbot für seine Gilde gewesen. Ohnehin kämen Computer hinzu, die die Live-Musik weiter verdrängten: „Nur wer wirklich geil auf Musik ist, sollte sie auch machen.“

Markt wird immer kleiner

Wer in dieser Frage unsicher sei, dem empfehle er, Ingenieur oder Zahnarzt zu werden. Der Musiker-Beruf sei kein Zuckerschlecken. Es gebe zwar noch einen Markt für Livemusik. Aber der werde immer kleiner: „Da muss man psychisch, körperlich und charakterlich voll auf der Höhe sein.“ Zwar habe es staatliche Corona-Hilfen gegeben: „Wer aber keine Reserven hatte, musste bei Aldi Kisten stapeln.“

Lena Thalheim ist die Leiterin der Landesmusikakademie auf Schloss Colditz. Quelle: André Kempner

Welcher Zauber der Kunst inne wohne, habe Brückner einmal mehr in der Corona-Zeit erlebt: Während des Lockdowns musizierte er mit seiner Frau in loser Folge für die Nachbarschaft. Auch in Colditz will man die „Nachbarn“ beglücken: Am Donnerstag, 19 Uhr, lädt die Landesmusikakademie bei freiem Eintritt zur Generalprobe in den vorderen Schlosshof ein. 180 Stühle werden gestellt.

Zurück aus der Kurzarbeit

Brasilianischer Spirit trifft Jazz. Das ist das Motto des zweistündigen Konzerts, das es danach auch in Leipzig, Dresden und Bad Elster gibt. Dabei wollen die jungen Musiker zeigen, was sie bei ihrem südamerikanischen „Trainer“ gelernt haben. Lena Thalheim fühlt sich wie befreit. Die Leiterin des Colditzer Künstlerhauses ist erst seit Anfang Juli zurück aus der Kurzarbeit: „Es ist das erste große Orchester, das wir wieder bei uns haben.“

Von Haig Latchinian