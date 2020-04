Musikschul-Umbau in Borna: Altes Dach verschwindet

Landkreis Leipzig/Borna

Die Baumaßnahmen für die neue Musikschule in der Deutzener Straße 24 in Borna liegen im Plan. Das erklärt das Landratsamt auf Nachfrage. „Noch bis 24. April finden Abrissarbeiten statt“, wie Belinda Reg’n, stellvertretende Pressesprecherin der Kreisbehörde, mitteilt. Ab dem 27. April soll dann mit dem Bau des neuen Dachstuhls begonnen werden. Nach dem Abdichten des Dachs erfolge der Innenausbau. Das Gebäude, das zuletzt das Kommunale Jobcenter (KJC) beherbergte und danach einige Jahre leer stand, ist innen bereits komplett entkernt. Geplanter Fertigstellungstermin sei zum Ende des Jahres, so Reg’n.

Die Kosten für den Musikschul-Umbau waren nach jüngsten Angaben der Kreisverwaltung explodiert. Grund waren unter anderem nicht bekannte Brandschutzmängel und eine veraltete Heizung. Demnach werden zusätzlich zu den bereits eingeplanten 1,6 Millionen Euro weitere 630 000 Euro aus dem Kreisetat erforderlich, um das neue Domizil der Musik- und Kunstschule „ Ottmar Gerster“ herzustellen.

