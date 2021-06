Rötha

Es gibt auch in diesem Jahr wieder ein breites musikalische Angebot in der Marienkirche Rötha, welches der Förderverein der Kirche präsentiert. Zum wegen einer Absage leicht verspäteten Auftakt hat Vereinsvorsitzender Stephan Eichhorn, Bürgermeister von Rötha, sich wieder einmal das Leipziger Mendelssohnhaus als Ko-Veranstalter an die Seite geholt.

Am 19. Juni steht damit das sommerlichen Festkonzert „Mendelssohn improvisativ“ auf dem Programm. Ab 15.30 Uhr erklingen Kompositionen von Felix Mendelssohn Bartholdy in originaler Spielweise und improvisiert mit Reiko Brockelt (Saxophon) und Stephan König (Klavier).

Musikalischer Nachwuchs kommt zur Geltung

Weiter geht es mit dem Konzert „Liebevolle Momente, Wertvolle Menschen, Glanzvolles Jubiläum“ am 24. Juni, 18 Uhr. Jihoon Song aus Magdeburg, der drei Jahre vertretungsweise Kantor in Rötha war, spielt die Orgel. Zwei Tage später, am 26. Juni, 16 Uhr, heißt es in der Marienkirche „Mendelssohn trifft Bach in Rötha...“. Es musizieren Maria Bräutigam (Klavier, Orgel) und Hiltrud Ilg (Violine).

Traditionell zeigt im Röthaer Musiksommer in diesem Gotteshaus auch der musikalische Nachwuchs sein Können. Das Konzert „Jugend aus Rötha und Umgebung“ mit der Musikschule des Landkreises Leipzig ist am 27. Juni, 15.30 Uhr, vorgesehen.

Spanische Nacht am 30. Juni

Am 30. Juni lädt der Förderverein zu einer spanischen Nacht in die Marienkirche ein. Sie beginnt 18 Uhr mit Fermín Villanueva am Violoncello und Stephan König am Klavier. Zu hören sein werden Kompositionen von Manuel de Falla und König selbst sowie Improvisationen zu Themen von Chick Corea.

Nach dem Röthaer Musiksommer plant der Förderverein auch in diesem Jahr seine Reihe „Sommerliche Klänge zur abendlichen Besinnung“. Im August gibt es jeweils mittwochs ab 18 Uhr ein musikalisches Angebot in der Marienkirche.

Ursprünglicher Auftakt wird nachgeholt

Zudem bereiten die Mitglieder um Eichhorn zum Tag des offenen Denkmals am 12. September wieder ein Konzert in dem kleineren der beiden Röthaer Gotteshäuser vor. Dann wird die ursprünglich für den 6. Juni vorgesehene „Französische Romantik“ mit Frank Lehmann, Orgel, und Alexander May, Klarinette, nachgeholt. Der Beginn wird 17 Uhr sein.

Den musikalischen Abschluss in der Marienkirche in diesem Jahr bildet am 19. Dezember ab 17 Uhr die „Kleine Adventsmusik“.

Von André Neumann