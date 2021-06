Musiksommer „Rötha klingt“: Amerikanisch statt spanisch

Rötha

Programmänderung beim Musiksommer „Rötha klingt“. Weil der Leipziger Pianist Stephan König erkrankt ist, gibt es am 30. Juni in der Marienkirche nicht die angekündigte „Spanische Nacht“, dafür als Ersatz Musik aus Amerika.

Musik von Cole Porter und Eigenes

Der Leipziger Jazz-Pianist Philip Frischkorn und Matti Oehl mit dem Saxophon präsentieren ein Programm mit Stücken des Komponisten und Songwriters Cole Porter (1891–1964). In „Cole Porter and beyond“ widmen sich die Musiker seinen vielschichtigen Kompositionen. Viele seiner Songs sind zeitlose Hits, die Oehl und Frischkorn in neuen Arrangements erleuchten lassen wollen. Zudem gibt es Eigenkompositionen mit raffinierten Harmonik und eingängigen Melodien.

Das Konzert beginnt 18 Uhr in der Marienkirche.

Lesen Sie auch

Von an