Die Zukunftsgärtnerinnen in Borna weichen für einen Themenabend in die Mediothek aus. Hier zeigen sie einen Dokumentarfilm aus einem art-fremden Bereich. Allerdings gibt es im Herbst auch im Gnandorfer Garten einiges zu tun.

In der Mediothek in Borna läuft am 21. Oktober der Film „The Whale and the Raven“ (Der Wal und der Rabe). Quelle: Verleih