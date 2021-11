Nach Bahnbrückenbau: Freie Fahrt in der Luckaer Straße in Borna steht bevor

Borna

Das Leiden der Kraftfahrer in Borna neigt sich dem Ende zu. Zumindest, wenn sie in Richtung des Gewerbegebiets Am Wilhelmschacht unterwegs sind. Wer in den letzten Wochen von der Innenstadt aus dorthin wollte, mussten bisher den Weg durch die Altenburger Straße nehmen, mit teilweise langen Staus.

Luckaer Straße ab Montag wieder frei

Am 22. November aber soll die Luckaer Straße wieder freigegeben werden. Dann sind die Arbeiten an der Eisenbahnbrücke und vor allem auch der Fahrbahn darunter weitgehend abgeschlossen, sagt Anja Marschner. Sie ist bei der Deutschen Bahn (DB) AG die zuständige Projektingenieurin für den Neubau der Brücken in der Luckaer und der Deutzener Straße.

Züge rollen schon wieder

Die Züge rollen bereits seit einigen Wochen wieder über die Brücken. Am 26. Oktober nahm die S-Bahn-Linie 6 wieder den Betrieb von Leipzig über Borna nach Geithain im Stundentakt auf. Der Halbstundentakt mit den Leipzig-Fahrten von und bis Borna begann am 1. November. Die Zeit des intensiven Schienenersatzverkehrs ist damit vorbei gewesen.

1360 Tonnen Gewicht

Im Sommer war die Eisenbahnbrücke über die Luckaer Straße an ihre vorgesehene Position gebracht worden. Das neue Bauwerk mit einem Gewicht von 1360 Tonnen, zunächst neben dem alten errichtet, war dann von einem gewaltigen Transportfahrzeug an die richtige Stelle gebracht und schließlich mit einer Joystick-Steuerung millimetergenau aufgesetzt worden. Zwei Wochen später wurde auch die Brücke in der Deutzener Straße auf diese Weise installiert.

Im Sommer ist die neue Eisenbahnbrücke in der Deutzener Straße aufgesetzt worden. Quelle: Jens Paul Taubert

Neuer Asphalt für die Luckaer Straße

Dass jetzt zunächst die Lucker Straße wieder für den Verkehr freigegeben wird, hängt auch mit der Bedeutung dieses Teilstücks der Bundesstraße 93 zusammen. Projektingenieurin Marschner: „Die Luckaer Straße wird stärker frequentiert“, gerade als Verbindung in Richtung Kaufland und nach Altenburg. Die Fahrbahn ist in dieser Woche noch asphaltiert worden, später erfolgt die Instandsetzung der Gehwege.

Noch Restarbeiten

Rund um die Brücke stehen nur noch Restarbeiten an, wozu etwa die Verlegung von Jute-Matten auf der Böschung gehört. Damit soll verhindert werden, dass der dort aufgebrachte Boden bei starkem Regen ausgewaschen wird. Im nächsten Jahr sind dann noch Bepflanzungen an der Brücke vorgesehen. „Das hat aber keinen Einfluss auf den Bahn- und den Straßenverkehr“, sagt Marschner.

Wann die Autos wieder unter der Brücke in der Deutzener Straße durchrollen, ist aus ihrer Sicht noch unklar. Das für Sperrungsanordnungen zuständige Landratsamt benennt derzeit eine Frist bis zum 5. Dezember.

Brücken sollen 70 Jahre halten

Die Brücken sollen nach Angaben der Fachfrau wenigstens 70 Jahre halten. Wie lange genau, hängt auch davon ob, wie sich der Eisenbahnverkehr entwickelt. Heißt: Wenn der Schwerlastverkehr zunimmt, könnte die Brücke schneller verschleißen. Aller zwei Jahre werden die Eisenbahnbrücken turnusmäßig überprüft. Dabei geht es etwa um Risse in den Mauern. Dabei könnte es sich nach Angaben von Anja Marschner aber auch lediglich um Schönheitsfehler handeln, die keinerlei Gefahr bedeuten.

Alte Brücken stammen aus dem Jahr 1902

Die beiden neuen Eisenbahnbrücken ersetzen Bauwerke aus dem Jahr 1902. Diese waren mit dem Neubau der Eisenbahnstrecke von Neukieritzsch über Borna in Richtung Chemnitz errichtet worden.

Kosten von zehn Millionen Euro

Der Neubau der Brücken kostet etwa zehn Millionen Euro. Die neuen Bauwerke gehören zu einem Gesamtprojekt, bei dem auch der Bahnhof Borna komplett saniert wird. Der ist künftig barrierefrei, hat längere Bahnsteige, ein Wetterhäuschen sowie zwei Rampen für Rollstuhlfahrer, Eltern mit Kinderwagen und Radfahrer.

