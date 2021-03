Nach Briefwahlen: Groitzscher Ortswehren unter neuer Führung

Groitzsch

Drei Ortsfeuerwehren aus Groitzsch haben jetzt neue Führungen. Gewählt wurde – aus Pandemie-Gründen per Briefwahl – in Hohendorf, Gatzen und Michelwitz. Mehr als 50 Kameraden waren insgesamt stimmberechtigt, aufgeteilt auf die drei Ortsteile. „Und in allen Dörfern lag die Wahlbeteiligung bei fast 100 Prozent“, sagt Mike Köhler. Als Stadtwehrleiter steht er an der Spitze aller sechs Ortswehren. Zudem gehörte er der von der Stadtverwaltung geführten Wahlkommission an und zählte mit dieser die Stimmen aus.

Das Ergebnis stellt sich in Hohendorf so dar, dass der bisherige stellvertretende Wehrleiter Rico Bartnick nun Ortswehrleiter ist, während der bisherige Chef Mario Graichen den Vize-Posten übernommen hat. „Beide bekamen 100 Prozent der Stimmen“, betont Köhler. Es war ein von den zwei Akteuren gewollter Wechsel der Ämter.

In Gatzen leitet nun Michael Konietzky die Geschicke der Brandschützer. Völlig neu dürften ihm die Aufgaben nicht sein, schließlich war er bisher schon der „zweite Mann“ der Truppe. Konietzky löst Michel Schuck ab. Weil dieser bereits stellvertretender Stadtwehrleiter ist und keine Doppelfunktion mehr übernehmen wollte, hatte er sich nicht mehr zur Wahl gestellt. Unterstützt wird Konietzky von seinem neuen Stellvertreter Norbert Keil. Der ist aber auch schon ein „alter Hase“. Lange Jahre hatte er den Gatzenern vorgestanden, ab 2009 der Stadtwehrleitung angehört und war dann von 2014 bis Januar 2020 als Köhlers Vorgänger oberster Floriansjünger der Stadt Groitzsch gewesen.

Stadtwehrleiter Mike Köhler (l.) hat in Gatzen die neu gewählten Ortswehrleiter Michael Konietzky (M.) und Stellvertreter Norbert Keil beglückwünscht. Quelle: Feuerwehr Groitzsch

Die Ortswehr Michelwitz hat mit Falko Rothgänger eine neuen Wehrleiter. Der bisherige Chef Frank Müller war aus Altersgründen nicht erneut zur Wahl angetreten. Torsten Zimmer wurde in seinem Amt als Stellvertreter bestätigt.

Die Ortsfeuerwehr Michelwitz wird nun von Chef Falko Rothgänger (M.) und Vize Torsten Zimmer (r.) geführt, denen Stadtwehrleiter Mike Köhler gratuliert hat. Quelle: Feuerwehr Groitzsch

In allen drei Abteilungen wurden zudem die Mitglieder der Ortsfeuerwehrausschüsse neu gewählt.

Von Julia Tonne