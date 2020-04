Warten auf den Haarschnitt – Keine freien Termine bei Friseuren in Borna

Borna

Der Gang zum Friseur scheint vielen Leuten gefehlt zu haben. Nur so jedenfalls lässt sich der Ansturm auf Friseurgeschäfte in Borna erklären, wenn die ab Montag wie in ganz Deutschland wieder öffnen dürfen. Es dürfte dauern, bis alle Kunden wieder ein Haarkleid nach Wunsch haben.

Kein Termin mehr in der Deutzener Straße in Borna

„In der nächsten Woche geht gar nichts mehr“, sagt Mandy Hohnstedter. Die Inhaberin des Friseurgeschäftes in der Deutzener Straße ist für die nächste Woche vollständig ausgebucht. Frisiert wird nur mit Maske. Die tragen sowohl die Friseurin als auch der Kunden. Das muss gehen, auch wenn sich die Schere an den Ohren des Kunden befindet. „Dann muss die Maske mit der Hand gehalten werden“, sagt Mandy Hohnstedter. Maximal zwei Kunden dürfen sich gleichzeitig im Geschäft aufhalten, wobei immer nur einer bedient wird. Wenn aber auf einem Haupt die neue Farbe trocknet, kann ein anderer Kunde frisiert werden.

Kopfmassagen fallen weg

Im Friseurgeschäft „Mit Leib und Schere“ in der Wilhelm-Külz-Straße gibt es bis Pfingsten keine freien Termine mehr. Wenn Inhaberin Jane Oehmichen dann die Kunden bedient, steht sie hinter ihnen. Üblicherweise arbeitet eine Friseuse von Angesicht zu Angesicht. Das hat auch Auswirkungen auf die Kommunikation.“Das geht jetzt nur im Spiegel“, sagt Jane Oehmichen. Es gibt keine Trockenhaarschnitte mehr, es wird immer gewaschen. „Auch bei Kindern.“ Make up gehört in Corona-Zeiten nicht zum Angebot. Den Hygiene-Regeln fallen auch Goodies wie Kopfmassagen oder ein Kaffee zum Opfer.

Hygieneaufschlag für die Kunden

Auch in den Filialen der Friseure Borna ändert sich der Umgang mit den Kunden. „Der Service fällt weg“, sagt Geschäftsführerin Karin Heilmann. Kaffee und Wasser, sonst gern serviert und gern genommen, gehören nicht mehr zum Angebot. Dafür Desinfektionsmittel, und dass Kunden wie Mitarbeiterinnen Masken tragen, versteht sich ohnehin. Die Corona-Auflagen führen auch zu einem finanziellen Hygieneaufschlag, der auf die Rechnung für die Frisur dazukommt. Die Geschäftsführerin hat die Mitarbeiterinnen, allein 60 in und um Borna, in Kurzarbeit schicken müssen. Staatliche Unterstützung hat der Betrieb nicht bekommen, „dafür sind wir zu groß“.

Kein Geld vom Staat gesehen

Auch Kathrin Walther hat kein Geld vom Staat gesehen. „Keinen Cent“, obwohl sich die Innungsobermeisterin der Friseurinnung Landkreis Leipzig/Nordsachsen um Soforthilfe bemüht hat. Wenn sie ihr Geschäft in Zwenkau wieder öffnen kann, müssen die Kunden einzeln eintreten. Mehr geht nicht, um die gültigen Abstandsregeln einzuhalten. Ihr Geschäft ist nicht einmal 30 Quadratmeter groß. Die nächsten freien Termine gibt es ab dem 20. Mai.

Von Nikos Natsidis