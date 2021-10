Nach Corona-Zwangspause: Groitzscher Spielleute sind wieder am Start

Groitzsch

Es waren lange Corona-Monate ohne gemeinsame Musik. „Es fand ja gar nichts statt, wir hatten keinen einzigen Auftritt, was sich auch finanziell für den Verein negativ auswirkte“, sagte Heiko Krumbholz, langjähriger Chef der Groitzscher Spielleute.

Dennoch versuchten seine Vereinsmitglieder, den Kontakt untereinander nie abbrechen zu lassen. Im Rahmen der einzelnen Corona-Schutzverordnungen habe man versucht, „das zu machen, was nicht verboten ist“. Und sei es, sich zu Gartenarbeiten am Vereinshaus zu treffen. Das war Ende April 2020. „Die jungen Leute waren total begeistert, sich endlich wieder zu sehen“, erinnerte er sich.

Probenlager im Juni

Im Juni des vergangenen Jahres sei dann wieder allerhand möglich gewesen. Es gab bei den Spielleuten ein Probenlager, „so haben wir die erste Welle ganz gut überstanden“. Schlimm sei die Zeit ab November bis Ostern gewesen. „Wir haben uns zwar online getroffen, aber da fehlt eben was“.

Dennoch hatte der Verein – mit drei Ausnahmen – keinen Mitgliederschwund. Im Gegenteil: Zum Schnuppertag im September dieses Jahres meldeten sich 15 kleine Spielleute an. Zum Verein gehören jetzt reichlich 60 Akteure, die meisten sind Kinder und Jugendliche.

Verein setzt auf Nachwuchs

„Wir setzen auf Nachwuchs“, sagte der Vereinschef. Viele Mitglieder können zu Beginn weder Noten lesen noch ein Instrument spielen. Dies werde im Verein unterrichtet. Bezahlt werden müsse dafür nur der Mitgliedsbeitrag. Eine Uniform gebe es noch dazu. Die älteren Jugendlichen wiederum werden in die Nachwuchsarbeit einbezogen und kümmern sich um die Kleinen.

Vor allem Kinder und Jugendliche gehören zum Verein. Quelle: LVZ-Archiv

Die Proben können derzeit wieder regelmäßig im Vereinshaus am Pappelhain stattfinden. Dort wurde am 18. September auch das Familienfest gefeiert. Am 1. Mai 2019 initiiert, sollte es eigentlich jedes Jahr über die Bühne gehen. Doch im Mai der beiden Folgejahre war dies wegen der Pandemie nicht möglich, so dass der Verein es nun 2021 auf September schob.

Familienfest im September

Obwohl das Wetter nicht ganz mitspielte, konnten die Musiker endlich mal wieder auftreten. Neben dem Erwachsenenzug präsentierten sich Nachwuchszug, die jüngsten Spielleute sowie die Drumshow SchwarzWeiß.

Die Groitzscher Spielleute bei der Weltmeisterschaft 2015 in Kopenhagen. Quelle: privat

Mütter der kleinen Musikanten hatten Kuchen gebacken. Es gab auch Hüpfburg und Bastelstrecke, wo Laternen für den Halloween-Umzug entstanden. Dazu laden die Groitzscher Spielleute am 30. Oktober ein. Treffpunkt ist der Parkplatz an der Turnhalle des Wiprecht-Gymnasiums. Von dort aus geht es ab 18 Uhr zum Vereinshaus am Pappelhain.

Sächsisches Spieleleutetreffen in Torgau

„Es sind alle herzlich eingeladen uns bei diesem Umzug zu begleiten, gerne verkleidet und mit Lampions, denn an unserem Ziel erwarten uns Lagerfeuer, Gruselstimmung und für das leibliche Wohl wird ebenfalls bestens gesorgt sein“, teilte der Verein mit.

Und bald hoffen die Musiker auch wieder auswärts zu spielen. Im vergangenen Monat gelang dies bereits in Torgau beim 3. Sächsischen Spielleutetreffen. Zusammen mit vier weiteren Vereinen fand erst ein kleines Zusammenspiel statt, bevor jeder Verein für etwa 20 Minuten sein Musikprogramm vorstellte.

Auf diese Weise gab es endlich wieder mal Kontakt zu anderen Musikern, „der uns während des vergangenen Jahres so gefehlt hatte“. Und bald hoffen die Groitzscher, auch wieder bei einer Weltmeisterschaft der Spielleute dabeizusein – was in der jüngeren Vergangenheit bereits schon mehrfach gelang.

Von Claudia Carell