Nach Einbruch: Stadt Borna schließt vorläufig das Archiv

Borna

Das Bornaer Stadtarchiv ist Ziel eines Einbruches geworden. Betroffen gewesen sind auch die Räume des im gleichen Haus in der Wettinstraße ansässigen Geschichtsvereins Borna, der der Förderverein des Stadtmuseums ist. Unbekannte hatten sich laut Polizei über das Wochenende unerlaubt Zugang verschafft. Die Tatzeit lag zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen.

Die Täter hatten die Räume durchsucht und nach ersten Erkenntnissen eine Geldkassette mit einem niedrigen zweistelligen Bargeldbetrag entwendet, informiert die Polizei. Die Beamten ermitteln wegen eines besonders schweren Fall des Diebstahls.

Polizei meldet: Museum mit betroffen

Für Irritationen sorgte der Hinweis der Polizei, dass auch in „das angrenzende Museum“ eingebrochen wurde. Dabei handelt es sich offenbar um eine Verwechslung. Denn in dem Gebäude befindet sich neben dem Stadtarchiv auch das Depot des Stadtmuseums. Das Museum in der Straße „An der Mauer“ war nicht von einem Einbruch betroffen.

Während die Bereiche des Geschichtsvereins und des hier mit ansässigen Heimatvereins des Bornaer Landes offenbar glimpflich davongekommen sind, wurden die Räume der beiden Archive von den Einbrechern durchwühlt. Ob und was eventuell noch gestohlen wurde, kann die Stadtverwaltung am Dienstagmittag noch nicht sagen.

Stadtarchiv vorerst geschlossen

„Die Mitarbeiter müssen sich erst einen Überblick verschaffen“, so Stadtsprecher Hans-Robert Scheibe. Das Stadtarchiv ist nach dem Einbruch seit Montag und vorläufig bis zum 4. März geschlossen, teilt die Stadtverwaltung auf ihrer Homepage mit.

Von an