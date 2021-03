Nach Feuer: Hanfplantage in Haus von Künstler Fischer-Art in Borna aufgeflogen

Borna

Der Kellerbrand beim Bornaer Künstler Michael Fischer-Art hat am Mittwoch nicht nur die Feuerwehr auf den Plan gerufen, sondern auch die Kriminalpolizei. Stundenlang noch nach dem Löschen des Feuers waren Polizeibeamte vor Ort, um die Brikettfabrik und das Gelände zu sichern. Die ganze Nacht zum Donnerstag über waren, wie die Polizeidirektion Leipzig und auch Nachbarn bestätigten, Beamte vor Ort. Der Grund: Die Feuerwehr soll bei ihrem Einsatz im Keller auf eine Hanfplantage gestoßen sein. Und zwar in größerer Dimension, wie es ein Kamerad vorsichtig formuliert.

Wie die LVZ erfuhr, seien bereits am Mittwochnachmittag Mitarbeiter der Städtischen Werke Borna Netz zur Brikettfabrik beordert worden. „Und unsere Monteure haben nicht schlecht gestaunt, als sie gesehen haben, wofür sie da waren“, sagt SWB-Netz-Geschäftsführer Hendrik Franke. Damit die Feuerwehr überhaupt löschen konnte, habe man die Hauptsicherung abklemmen müssen. Doch auch das reichte nach Aussage von Franke nicht. Vielmehr sei es nötig geworden, auch das Kabel, das von der Station ins Gebäude führt, zu kappen. „Normalerweise reicht es, den Strom direkt im Haus abzuklemmen. Weil aber illegal Strom entnommen worden ist, der nicht über den Zähler lief, mussten wir schon vor dem Gebäude einen größeren Kabelabschnitt außer Betrieb nehmen“, erklärt er.

Berufsfeuerwehr Leipzig muss mit Spezialtechnik anrücken

Am Donnerstagvormittag hatte die Polizei zudem noch einmal die Bornaer Feuerwehr gerufen und darum gebeten, den Kontakt zur Berufsfeuerwehr in Leipzig herzustellen. Diese sollte, wie es aus Feuerwehrkreisen heißt, einen Abrollbehälter Gefahrenabwehr nach Borna bringen und zudem eine Absaugvorrichtung. „Der Rauch im Haus ist noch immer so stark, dass auch die Brandursachenermittler noch nicht reingekommen sind“, sagt ein Feuerwehrmann.

Die ganze Nacht von Mittwoch auf Donnerstag waren Polizeibeamte vor Ort, um das Gelände der Brikettfabrik Witznitz zu sichern. Quelle: André Neumann

Fischer-Art selbst betont auf Anfrage, dass er den gesamten Kellerbereich als Lagerraum an zwei Herren einer Firma vermietet habe. Von dem Anbau der Cannabispflanzen habe er nichts mitbekommen. „Mit dem Scheiß habe ich nichts zu tun“, macht er deutlich. Es gebe einen Untermietvertrag, den er auch der Polizei vorgelegt habe. Er sei lediglich Zeuge, aber kein Täter. „Ich trinke nicht mal Alkohol, geschweige denn will ich mit Drogen was zu tun haben.“

Polizei nimmt 21-jährigen fest

Wie die Polizei mitteilt, sei schon kurz nach dem Brand am Mittwoch „in örtlicher Nähe“ ein 21-Jähriger Mann aufgefallen. Gegen ihn bestehe der dringende Tatverdacht im Zusammenhang mit den Geschehnissen. „Dieser hatte verschiedene Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Staatsanwaltschaft ordnete die vorläufige Festnahme des 21-Jährigen an“, heißt es in der Mitteilung der Polizeidirektion.

Von Julia Tonne