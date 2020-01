Geithain

Vermutlich absichtlich herbeigeführt wurde der Brand, der am 22. Dezember Menschen der vor allem von Senioren bewohnten Anlage Schillerpark in Gefahr brachte. Davon geht die Polizei nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen aus. „Mit hoher Wahrscheinlichkeit handelt es sich um eine vorsätzliche Brandstiftung“, sagt Polizeisprecher Uwe Voigt der LVZ. Zu diesem Schluss sei der Brandursachen-Ermittler gekommen, auch wenn die Auswertung seiner Ergebnisse noch nicht abgeschlossen sei. Ebenso gebe es noch keine Spur zu einem Tatverdächtigen.

Feuerwehr konnte schnell löschen

Das Feuer war am Morgen im Untergeschoss des Komplexes in einer Kellerbox ausgebrochen. Die Geithainer Feuerwehr konnte es schnell löschen. „Auf eine Evakuierung der meist älteren Bewohner konnten wir verzichten. Wir haben das Treppenhaus nur belüftet“, so der stellvertretende Wehrleiter Marco Christen. Gemeinsam mit dem DRK und der Polizei sei man zudem von Wohnung zu Wohnung gegangen und habe den Zustand der Personen und die Situation überprüft.

Von lvz/es