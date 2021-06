Nach Gerichtsbeschluss zu Rewe: Pegau wartet ab – Groitzsch freut sich

Groitzsch/Pegau

Gelassene Stimmung in Pegau, verhaltene Freude in Groitzsch. So knapp lässt sich derzeit beschreiben, wie die beiden Stadtchefs auf den Beschluss des Oberverwaltungsgerichts Bautzen zum Thema Rewe-Neubau reagieren. Die Richter hatten Ende Mai die Beschwerde der Stadt Pegau gegen die Baugenehmigung für den Handelskomplex am südlichen Ortsausgang von Groitzsch zurückgewiesen. Damit steht nun dem Bau des Lebensmittel-Marktes einschließlich einer Drogerie-Filiale (Rossmann) nichts mehr im Weg.

Pegau setzt auf zweites Gerichtsverfahren

Wobei Pegau, wie Bürgermeister Frank Rösel (parteilos) auf Nachfrage erklärte, noch das Ende des Normen- und Kontrollverfahrens abwarten will. Konkret stellt sich die Situation so dar, dass das OVG beim Thema Rechtsschutz erkannt hat, dass die Rechte der Stadt Pegau von Rewe in Groitzsch nicht verletzt werden. Das Normen- und Kontrollverfahren aber ist als zweiter Schritt noch immer am OVG anhängig und befasst sich ausschließlich mit der Frage, ob der Bebauungsplan rechtens ist. „In diesem Verfahren steht das Ergebnis noch aus. Das warten wir noch ab“, gibt sich der Pegauer Rathauschef gelassen.

Erleichterung in Groitzsch zu spüren

Währenddessen hat man in Groitzsch den Beschluss mit Freude aufgenommen. „Wir stehen in den Startlöchern“, betont Bürgermeister Maik Kunze (CDU). Die Erleichterung über die Entscheidung des Gerichts sei spürbar, jetzt könne es mit dem Bau losgehen. Denn das Normen- und Kontrollverfahrne habe keinen Einfluss mehr auf das Geschehen.

Rewe-Investor steht in den Startlöchern

Die nächsten Schritte für den Investor skizziert Kunze so: Zunächst einmal müssten noch die Archäologen das Gelände unter der Lupe nehmen, dann könne es auch schon mit der Beschaffung der Materialien losgehen. Wobei es hier aufgrund der aktuell so starken Nachfrage schon zu Verzögerungen kommen könnte. Dennoch geht Kunze davon aus, dass der Rewe-Markt im kommenden Jahr eröffnen wird. Der späteste Termin sei mit Ende 2022 einkalkuliert. „Aber ich rechne damit, dass schon früher die Eröffnung gefeiert werden kann.“

Stadtrat Pegau hat Thema erneut auf der Agenda

Trotz des Beschlusses des Oberverwaltungsgerichts steht das Thema des Klagewegs von Pegau am 15. Juni auf der Tagesordnung der Stadtratssitzung. Und zwar konkret die Beschlüsse über das Einlegen von Rechtsmitteln, insbesondere eines Widerspruches und eines Antrages gegen die vom Landkreis Leipzig erteilte Baugenehmigung. Beschlossen werden muss außerdem die „Einlegung einer Beschwerde gegen den ablehnenden Beschluss des Verwaltungsgerichts Leipzig an das OVG Bautzen“. Dieses hatte bereits vorm OVG die Beschwerde der Stadt Pegau zurückgewiesen.

Dass diese Schritte nun nachgeholt werden, obwohl mittlerweile schon beide Gerichtsbeschlüsse vorliegen, hat die Kommunalaufsicht des Landkreises gefordert. Sie monierte, dass die entsprechenden Beschlüsse in Pegau in nicht öffentlicher Sitzung gefasst worden waren. Die öffentliche Ratssitzung beginnt 18.15 Uhr im Großen Rathaussaal.

Von Julia Tonne