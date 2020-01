Nach Krawallen: Hohe Hürden für Kameras auf dem Bornaer Markt

Borna

Auch zu Beginn dieses Jahres gab es wieder Krawalle auf dem Bornaer Marktplatz. Die Stadt hält deshalb an ihren Plänen zur Video-Überwachung fest. Allerdings muss sie dabei hohe Hürden nehmen. Das hat der Sprecher des sächsischen Datenschutzbeauftragten, Andreas Schneider, deutlich gemacht.

Attacken auf den Christbaum in Borna

Es sei fraglich, ob Attacken auf den städtischen Christbaum, wie in Borna bereits vor Jahresfrist geschehen, ein ausreichender Grund für eine ständige Überwachung des Marktplatzes sind. Schneider: „Das ist ein singuläres Ereignis.“ Generell müsse geprüft werden, inwieweit auf Ereignisse wie die Krawalle auf dem Markt, die es sowohl in der letzten Silvesternacht als auch zwölf Monate zuvor gab, reagiert werden müsse.

Ein Video zeigt die Krawalle in der Silvesternacht auf dem Markt in Borna. Der Marktplatz wurde dabei stark verwüstet. Quelle: privat

Heißt: Die Stadt muss erklären, dass die Ausschreitungen, bei denen am Silvesterabend ohrenbetäubende Böller gezündet wurden und gegen Passanten sowie den Weihnachtsbaum geworfen wurden, nicht anders verhindert werden können. Etwa durch Polizeistreifen.

Kameras nur bei gravierenden Störungen

Die Überwachung öffentlicher Räume mit Kameras sei generell unzulässig, soweit sie nicht ausdrücklich im öffentlichen Interesse ist, sagt Schneider. „Es muss sich schon um gravierende Störungen handeln.“ Es sei auch zu entscheiden, ob es um eine so genannte Echtzeitüberwachung geht oder die Aufnahmen gespeichert werden. Dabei müsse die Stadt immer „die schutzwürdigen Interessen“ anderer im Blick haben.

Bornaer Oberbürgermeisterin optimistisch

Oberbürgermeisterin Simone Luedtke (Linke) gibt sich dennoch optimistisch, in absehbarer Zeit Kameras auf dem Markt montieren lassen zu können. Seit Jahresbeginn gelte ein neues Polizeigesetz, in dem das vereinfacht wird. „Natürlich muss das alles rechtssicher sein.“ Die Stadt müsse begründen, wann es welche Straftaten gab. Borna werde deshalb auch das Gespräch mit den Verantwortlichen in Chemnitz suchen, wo mittlerweile Teile der Innenstadt entsprechend überwacht werden.

Heil-Hitler-Rufe auf dem Bornaer Markt

Der Vorstoß der Bornaer Rathauschefin, den Markt mit Kameras zu überwachen hatte große Aufmerksamkeit erregt. Luedtke hatte damit die Konsequenzen aus Ausschreitungen gezogen, bei denen zu Silvester 2018 auch Heil-Hitler-Rufe zu vernehmen waren. Von den Ereignissen gab es auch ein Handy-Video. Die Verfahren gegen sieben Tatverdächtige wurden eingestellt.

Von Nikos Natsidis