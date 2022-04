Nach Unfall: Anbau des Bornaer Gymnasiums wird gesperrt

Borna

Am Bornaer Gymnasium wird der letzte Tag vor den Osterferien nicht in gewohnter Weise ablaufen können. Schulleiter Axel Mohr hatte für die Besucher der Veranstaltung „Musik beGABT“, die am Mittwochabend an der Einrichtung stattfand, eine unerfreuliche Nachricht parat. Demnach habe es am Dienstag im Gymnasium Am Breiten Teich einen Unfall gegeben. Dabei sei ein Schüler verletzt worden, so Mohr. Offenbar hatte sich ein Heizkörper gelöst und war auf den Jungen gefallen. Näheres wurde vorerst nicht bekannt.

Raumsituation in Borna ist ohnehin angespannt

Im Nachgang des Vorfalls habe es Begutachtungen gegeben, ließ der Schulleiter die Besucher der abendlichen Veranstaltung weiter wissen. Dann folgte eine Botschaft, die sich erheblich auf die weitere und ohnehin schon räumlich angespannte Unterrichtssituation auswirken dürfte. „In der Folge werden wir den Anbau des Gymnasiums sperren müssen“, verkündete Mohr und sorgte damit für verdutzte Gesichter bei Schülern, Eltern und auch Pädagogen, für die diese Nachricht ebenso neu war.

Weitere Details sollen folgen

Die Entscheidung, dass der erst vor ein paar Jahren errichte Anbau bis auf Weiteres nicht mehr genutzt werden darf, war dabei so taufrisch, dass der Schulleiter den Besuchern der Veranstaltung keine weiteren Details mit auf den Weg geben konnte. „Es wird aber eine Herausforderung, den Schulalltag mit elf Klassenzimmern weniger zu bestreiten“, erklärte er. Zeitnahe Informationen sollen auf der Homepage der Schule folgen.

Von Simone Prenzel