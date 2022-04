Borna

Im Gymnasium „Am Breiten Teich“ in Borna hat der Unterricht nach den Osterferien wieder regulär begonnen. Auf den ersten Blick ist das keine besondere Nachricht, auf den zweiten schon. Denn nach einem Unfall vor etwa zwei Wochen im Anbau der Schule war nicht klar, ob sämtliche Räumlichkeiten so schnell wieder genutzt werden können.

Wenige Tage vor den Osterferien war ein Schüler der zehnten Klasse verletzt worden, nachdem sich ein Heizkörper von der Wand gelöst hatte und auf ihn gefallen war. Schulleiter Axel Mohr hatte daraufhin angedeutet, dass der Anbau eine Zeit lang gesperrt werden müsste. Was bedeutet hätte, dass die ohnehin knappen Platzverhältnisse auf absehbare Zeit noch weiter strapaziert worden wären.

Heizungen werden derzeit zwischengelagert

Nun also die gute Nachricht – die sich schon am letzten Schultag vor den Osterferien angedeutet hatte –, dass dem nicht so ist. Seit 25. April wird der Anbau wieder vollumfänglich für den Unterricht genutzt. Während der Ferien demontierten Mitarbeiter von Baufirmen sämtliche Heizkörper im Anbau, die alle etwa mannshoch angebracht waren, und lagerten diese erst einmal zwischen. „Das neue Befestigungsmaterial ist bestellt worden und wird hoffentlich in den nächsten Tagen geliefert“, erklärt Mohr auf Anfrage. Wenn es eintrifft, könnten die Heizkörper sofort wieder montiert werden.

Bis dahin heißt es für die Schülerinnen und Schüler: besser einen Pulli mehr anziehen. „Wobei es so kalt in den Räumen nicht ist. Am Montagmorgen sind es 20 Grad Celsius gewesen“, so der Schulleiter weiter. Und ohnehin seien die Gymnasiasten schon wegen der Lüftungsvorgaben in Anbetracht der Corona-Pandemie daran gewöhnt, dass ihnen während des Unterrichts etwas kühler Wind um die Nasen weht.

Abiturprüfungen beginnen – auch im Anbau

Wie Mohr zudem berichtet, geht es dem verletzten Schüler wieder besser. „Für Montag ist er noch krankgeschrieben, am Dienstag soll er dann wieder in die Schule kommen.“ Dass der Anbau nicht gesperrt werden muss, ist für Lehrer und Schüler gleichermaßen ein Glücksfall. „Denn am Mittwoch fangen die Abiturprüfungen an. Da brauchen wir alles an Räumen, was zur Verfügung steht“, sagt Mohr.

Von Julia Tonne