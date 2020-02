Borna

Geknallt hat es am Freitagmorgen auf der Altenburger Straße in Richtung Bahnhofstraße. Weil die Fahrerin eines VW Touran zu spät auf das Bremsen eines vor ihr fahrenden Autos reagierte, fuhr sie dem Wagen – vermutlich ein roter Mazda – auf. Doch anstatt zu halten und den Schaden aufzunehmen, fuhr der Fahrer des Mazdas wieder los. Den ermittelnden Polizisten erscheint das merkwürdig, da der Mazda keine Ursache oder Schuld am Unfall trägt.

Die Polizei sucht deshalb Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang beziehungsweise zum roten PKW Mazda machen können. Hinweise können telefonisch (03433/244100) an das Revier in Borna gegeben werden.

Von lvz