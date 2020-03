Groitzsch

Der Fahrer eines schwarzen Pkw hat am Montagmorgen in Groitzsch einen Verkehrsunfall verursacht. Der Wagen (vermutlich ein Hyundai) kam aus Richtung Breitstraße gefahren und bog nach links ab, ohne die Vorfahrt eines entgegenkommenden braunen Pkw Dacia Sandero mit einer 60-jährigen Fahrerin zu beachten.

Der Zusammenstoß konnte nur vermieden werden, weil die Fahrerin dem Auto auswich. Dabei stieß sie jedoch genau im Kreuzungsbereich, vor der dortigen Physiotherapie, gegen ein Geländer. Sowohl am Geländer als auch am Fahrzeug entstand Sachschaden. Der Verursacher setzte seine Fahrt hingegen ungehindert in Richtung Markt/Schützenplatz fort, ohne anzuhalten.

Die Polizei sucht daher Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zum Verursacher geben können. Diese wenden sich bitte an den Polizeistandort Groitzsch unter Tel. (034296) 4690, das Polizeirevier Borna, Grimmaische Straße 1a in 04552 Borna, Tel. (03433) 244-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Von lvz