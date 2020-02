Nach Wahl in Regis: Sieger Zetzsche kontert Vorwürfe von Lenk

Regis-Breitingen

Freunde werden sie sicherlich nicht mehr. Wahlsieger Jörg Zetzsche (Freie Wähler) und CDU-Kandidat Karsten Jockisch, der für ihn zurückzog, lassen sich die Nach-Wahl-Vorwürfe von Noch-Bürgermeister Wolfram Lenk ( Die Linke) nicht gefallen. Der hatte nach seiner Niederlage im zweiten Wahlgang am Sonntag bissig davon gesprochen, dass seine Konkurrenz eine gute Show geliefert hat. Womit er unter anderem deren Gegnerschaft am Anfang und das Zusammenstehen, die Unterstützung am Ende meinte.

Wahlsieger Zetzsche: Keine Show – für etwas gekämpft

„Herr Lenk hat immer noch nicht verstanden, warum er abgewählt wurde“, entgegnet nun Nachfolger Zetzsche. „Bezeichnend dafür ist, dass er es, wenn man für etwas kämpft und sich einsetzt, als Show bezeichnet, jedoch Lethargie mit Inhalt gleichsetzt.“ Jockisch und er sind nicht aufeinander losgegangen, sondern haben engagierten Wahlkampf gemacht, fügt er hinzu. „Dazu gehört eben auch, sich aneinander zu reiben.“

Jörg Zetzsche (l., Freie Wähler) gewinnt den zweiten Durchgang der Bürgermeisterwahl in Regis-Breitingen. FDP-Ortschef und Vize-Bürgermeister Werner Heiche gratuliert und wünscht gute Zusammenarbeit. Quelle: Olaf Krenz

Er selbst, meint Zetzsche, hat für etwas gekämpft und es erreicht, und genauso will er das Amt als Bürgermeister angehen. „Und nicht abwarten, was passiert. Von allein wird nämlich meistens nichts.“ Lenk habe auf seinen Wahlplakaten selbst zum zweiten Termin am 2. Februar noch auf seine Wahlveranstaltung am 14. Januar hingewiesen.

Zudem gehöre es zur Politik in einer Demokratie Koalitionen zu bilden, wenn es genug Schnittmengen gibt, hier mit Jockisch. „Bei uns war es der Wille zum Wechsel“, stellt Jörg Zetzsche in einem Statement auf der Facebookseite der LVZ Kreis Leipzig klar.

Ex-Kandidat Jockisch : Vorwürfe falsch

„Ich weiß nicht, was das Geningel jetzt soll“, meint Karsten Jockisch zu Lenks Einlassung. „Ich bin nicht von der CDU zurückgepfiffen worden. Es war meine Entscheidung.“ Zuvor habe er, als Dritter des ersten Wahlgangs, drei Tage durchgerechnet, wie es geht, für den angestrebten Wechsel an der Rathausspitze so wenig Risiko wie möglich zu haben. Das Ziel wurde erreicht. „Natürlich ist das für Lenk eine persönliche Enttäuschung. Doch schon den Slogan ,Inhalt vor Show‘ hätte jeder Bürgermeister nehmen können, nur nicht er.“

Alles nur Show? Wahlverlierer Wolfram Lenk (Die Linke) schimpft auf den Gewinner der Bürgermeister-Wahl. Quelle: Olaf Krenz

Jockisch kritisiert, wie Lenk allein die Ehrenamtlichen vernachlässigt hat, für die er gerade in einer Stadt mit klammer Kasse dankbar sein sollte: Der Heimatverein habe eine Ausstellung, die er nicht zeigen könne, weil ein zweiter Rettungsweg fehlt; die Probleme des Freibadvereins seien jetzt ja auch öffentlich bekannt; Elternrat und Förderverein der Oberschule, aber auch die Sportler haben den Bürgermeister höchst selten gesehen, so Jockisch.

Von Olaf Krenz