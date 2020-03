Borna

Die Polizei Borna sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls. Am Mittwochvormittag hat es einen Zusammenstoß zwischen einem BMW und einem Fahrradfahrer gegeben. In der Kirchstraße wollte der Fahrer des Wagens in den Brühl links einbiegen und Richtung Edeka fahren. Ihm entgegen fuhr ein Fahrradfahrer, der nicht mehr ausweichen konnte und auf die Motorhaube des BMW knallte. Der Radfahrer wurde nicht verletzt, verließ aber nach dem Unfall pflichtwidrig die Unfallstelle in unbekannte Richtung. Die Polizei Borna sucht nun Zeugen, diese können sich telefonisch im Revier unter der 03433 244-0 melden.

Von lvz