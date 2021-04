Nach alter Sitte: Maibaum wird in Neukieritzsch zum Markt getragen

Neukieritzsch

Farbige Bänder und viele lustige, bunte Papier-Hände flattern über dem Neukieritzscher Marktplatz an einem grünen Kranz. Im zweiten Corona-Jahr steht er nun wieder, der Neukieritzscher Maibaum. Im vorigen Jahr hatte der Kulturverein die traditionelle Veranstaltung wegen der Pandemie noch abgesagt und ganz auf das Aufstellen verzichtet.

Doch jetzt sollte es wieder sein, sollte wenigstes der Baum mit bunt geschmücktem Kranz für Frühlingsgefühle im Ort sorgen. Auf den traditionellen Umzug mit Spielmannszug, die Auftritte von Kindergartenkindern und Faschingsverein sowie auf die leckeren Waffeln, die 2019 bei der Gelegenheit auf dem Markt gegessen werden konnten, musste freilich verzichtet werden.

Neuerung beim Transport des Maibaums

Dafür gab es nun eine Neuerung, die zu einer neuen Tradition werden könnte, wie Alexander Schmidt vom Kulturverein hofft. Denn der Maibaum wurde in diesem Jahr so zum Marktplatz transportiert, wie es vermutlich in vielen Gegenden in den zurückliegenden Jahrhunderten üblich war: Kräftige Burschen brachten ihn auf ihren Schultern.

Flankiert von zwei Feuerwehrautos trugen zehn Männer des Bauhofes und der Mann vom Kulturverein den Stamm die Leipziger Straße entlang zum Ort seiner Bestimmung. Unter staunenden Augen einiger Schaulustiger, die von der Sache Wind bekommen hatten. Der Kranz fuhr auf der Ladefläche eines Bauhoffahrzeuges vornweg.

Vor zwei Jahren, als der Maibaum das letzte Mal aufgestellt worden war, hatte ihn noch der Oldtimer der Neukieritzscher Feuerwehr auf dem Dach zum Markt gebracht und ihn dort – rückwärts fahrend – aufgerichtet. Doch der Oldie ist verkauft worden, er steht jetzt bei einem Unternehmer in Regis-Breitingen in der Garage. Bauhofchef Mario Teske, sagt Schmidt, habe vorgeschlagen, dass seine Männer den Baum tragen. Hochgezogen wurde er, auch dass nach alter Sitte, mit Hilfe eines Seiles.

Maibaum ist keine reine Männersache

Reine Männersache ist der Maibaum natürlich doch nicht. Geschmückt haben ihn Frauen des Kulturvereins, erzählt Schmidt. Die Bänder und Hände haben die Steppkes vom Kindergarten gebastelt. Einen Monat ungefähr soll der Baum mit dem Kranz stehen blieben. Und er wird hoffentlich nicht gestohlen, was ja auch irgendwie zur Geschichte rund um die Maibäume gehört.

„Unserer“, weiß Alexander Schmidt, „ist noch nie geklaut worden.“ Aber Neukieritzscher seien schon mehrmals in Nachbarorten auf „Raubzug“ gegangen. Erst vor zwei Jahren hatten eines Morgens ein fremder Maibaumkranz und eine ebensolche Krone auf Laternen am Markt gehangen – was allerdings der bayerischen Klau-Tradition widerspricht, bei der nur der nackte Baum entwendet werden darf, bevor er aufgerichtet worden ist.

