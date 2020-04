Nach erster Absage – Veranstalter und Fans bangen um Festivals in Deutzen

Neukieritzsch/Deutzen

Rock am Kuhteich, Zeitraum, Adriakustik, Nocturnal Culture Night. Das sind die Namen von vier großen Festivals, die im Laufe des Jahres im Kulturpark Deutzen ihr Publikum mit ganz unterschiedlicher Musik und dem dazugehörigen Flair begeistern wollen – und wollten.

Denn das erste ist wegen der Corona-Krise bereits abgesagt worden: Das elfte Punk-Festival Rock am Kuhteich sollte vom 7. bis zum 9. Mai stattfinden. 23 Bands und Musiker waren eingeladen, die meisten Wochenendtickets schon verkauft. Die Veranstalter haben lange mit einer Entscheidung gewartet.

Das Punk-Festival Rock am Kuhteich findet in diesem Jahr nicht statt. Quelle: Thomas Kube

Eine Absage soll es nicht sein, laut Website will der Verein Kulturdesign aus Borna die Veranstaltung verschieben und in genau einem Jahr, vom 6. bis zum 8. Mai, möglichst mit dem gleichen Programm nachholen.

Liedermacherfestival stößt auf mehr Akzeptanz

Über das Festival Zeitraum ist im Netz wenig zu lesen. Weder auf der Website noch bei Facebook teilen die Veranstalter Aktuelles zu dem Festival mit, welches vom 21. bis zum 24. Mai geplant war. Sollte das DJ-Festival nicht stattfinden, was angesichts der Situation die wahrscheinlichste Variante ist, werden zumindest in Deutzen nur ganz wenige Leute darüber traurig sein. Denn viele erinnern sich im Zusammenhang mit diesem Festival an schlaflose Nächte im vorigen Jahr.

Das Liedermacherfestival Adriakustik stößt dagegen auf weit mehr Akzeptanz im Ort. Die diesjährige Auflage steht vom 12. bis zum 16. August im Veranstaltungskalender des Kulturparkes. Das Wochenende liegt noch in dem Zeitraum bis zum 31. August, in dem in ganz Deutschland Großveranstaltungen verboten sind.

AdriAkustik in Deutzen Kulturpark Quelle: julia tonne

Die Veranstalter, allen voran Martin Veit, haben die Hoffnung aber noch nicht aufgegeben, die Schar der Liedermacher und deren Publikum auch in diesem Jahr nach Deutzen holen zu können. „Wir warten mal auf eine Ansage bezüglich der Definition, was denn eine Großveranstaltung ist“, sagt Martin Veit, der das Festival aus der Ferne organisiert und mit Kulturparkleiter Michael Wagner in engem Kontakt steht.

Definition für Großveranstaltungen gibt es noch nicht

Diese Definition gibt es tatsächlich noch nicht, wie auf Anfrage der LVZ auch das sächsische Gesundheitsministerium bestätigt: „Bund und Länder haben sich verständigt, dass Großveranstaltungen in der Infektionsdynamik eine große Rolle spielen, deshalb sollen diese bis 31. August untersagt bleiben. Zur Anzahl von Teilnehmern ist in Sachsen nichts festgelegt“, heißt es von dort.

Deswegen kann auch Michel Wagner, dem das Adriakustik sehr am Herzen liegt, die Anhänger des Festivals, welches meist um die 400 bis 500 Besucher zählt, vorläufig nur um Geduld bitten. „Derzeit können wir leider nur spekulieren. Sobald wir definitiv wissen, ob wir absagen müssen, oder ob das Festival stattfinden kann und in welcher Form, werdet Ihr es erfahren.“

NCN-Veranstalter sind noch optimistisch

Für das größte Festival in Deutzen, die Nocturnal Culture Night (NCN) mit um die 2000 Besuchern, ist die Situation noch einmal ganz anders. Nicht unbedingt einfacher. Das NCN würde nämlich am 4. September, also nur vier Tage nach dem aktuellen Ende des bundesweiten Verbots für Großveranstaltungen beginnen.

Die Veranstalter geben sich angesichts dessen derzeit optimistisch: „Stand heute kann die Veranstaltung durchgeführt werden, und wir werden auch entsprechend planen“, heißt es in einer Erklärung. Zugleich bereite man sich auf verschiedene mögliche Szenarien vor die da sein könnten: begrenzte Besucherzahl, Verbot von Veranstaltungen oder Reisebeschränkungen.

„Wir hoffen, gemeinsam mit Euch am ersten Septemberwochenende eine wunderschöne NCN 15 im Kulturpark Deutzen feiern zu können“, ruft Peter Fleischhauer vom Veranstalterteam den Fans zu. Während der ungewissen Wartezeit gibt es für Fans der dunklen Rockmusik ein Angebot: In unregelmäßigen Abständen werden auf youtube Mitschnitte von NCN-Konzerten veröffentlicht.

