Nach knapp einem Jahr: Neue Bibliothek öffnet in Deutzen

Ein knappes Jahr nach der Schließung öffnet im Neukieritzscher Ortsteil Deutzen die Bibliothek wieder. Am 23. Juni ab 14 Uhr können Nutzer erstmals die neue Räume in der ehemaligen Kaufhalle im Mehrzweckgebäude am Markt besuchen und hier Bücher und andere Medien ausleihen und zurückgeben.

Die Deutzener Bibliothek und die in Neukieritzsch werden gemeinsam vom Verein Pro Regio, dem Träger des Kulturparkes Deutzen, betrieben. Die Ausleihstelle in Deutzen befand sich bis zum vorigen Sommer in einem Seitengebäude des Schulhaues in Deutzen. Dort musste sie den Betrieb einstellen, nachdem die Gemeinde Ende des vorigen Schuljahres das Schulgebäude wegen technischer Mängel geschlossen hatte.

Die Bücher stehen in pfiffigen Regalen. Quelle: André Neumann

Bibliothek hat Platz für Vereine

Auf der Suche nach einem neuen Domizil kam die Gemeinde auf die ehemalige Kaufhalle. Die stand leer, nachdem die ehemalige Betreiberin Ende 2018 ihr Geschäft geschlossen hatte. Der große Raum ist umgebaut und saniert worden. Darin ist nun nicht nur Platz für die Bibliothek, sondern auch für Aktivitäten von Vereinen. Die Line-Dance-Gruppe „Deutzener Happy Dancers“ hat sogar schon auf der neuen Fläche trainiert.

Außerdem hat die Heimatstube Deutzen, die ebenfalls die Schule verlassen musste, hier ein neues Domizil gefunden, und das Geschäft Minimü aus Neukieritzsch wird ab sofort auch hier seine pfiffigen Artikel für Kinder anbieten.

So großzügig ist der Platz in der neuen Bibliothek in Deutzen. Quelle: Bianca Schattauer

Keine Säumnis-Kosten für Schließzeit

In den Regalen der Bibliothek stehen rund 5000 Bücher und Medien. Fast die Hälfte davon, sagt Bibliothekarin Bianca Schattauer, seien Kinderbücher. Weswegen sie und ihr Team sich auch besonders viel Mühe mit der Gestaltung einer gemütlichen Kinder-Lese-Abteilung gegeben haben. Ungefähr 50 Bücher, sagt Schattauer, seien aus den Beständen der Deutzener Bibliothek noch im Umlauf.

Die meisten in Deutzen ausgeliehenen Sachen seien nach der Schließung von den Nutzern in Neukieritzsch zurückgegeben worden. Diejenigen, die das nicht getan haben, versichert die Bibliothekschefin, müssen sich jetzt aber nicht vor einer dicken Säumnis-Rechnung fürchten, wenn sie zum ersten Mal in die neue Bibliothek kommen. „Wir haben die Rückgabe-Frist über die gesamte Schließzeit hinweg immer wieder verlängert“, sagt Schattauer.

Diese Kisten machen sich gut als Raumteiler und Bücherregal. Quelle: André Neumann

Bibliothek plant Veranstaltungen

In den neuen Bibliotheksräumen sollen künftig auch Veranstaltungen angeboten werden. Genaue Termine stehen zwar noch nicht fest, auf jeden Fall will Bianca Schattauer aber in den Sommerferien Mal- und Bastelkurse für Kinder anbieten. Auf Lesungen für Kinder wird wegen der Corona-Ansteckungsgefahr im Moment noch verzichtet.

Am Tag der ersten Öffnung, am 23. Juni, wird Schattauer noch einmal eine Online-Lesung auf die Facebook-Seite der Bibliothek stellen. Dort stellt sie das Kinderbuch „Das erste Einhörnchen“ vor. Wer es bis zum Ende lesen möchte, kann es dann gleich in der neuen Bibliothek in Deutzen ausleihen.

Geöffnet ist die Deutzener Bibliothek regulär montags von 10 bis 12 Uhr und 14 bis 17 Uhr sowie dienstags von 14 bis 17 Uhr. Aktuell gelten noch Regeln wegen der Ansteckungsgefahr mit dem: Es dürfen maximal 15 Besucher gleichzeitig hinein. Sie müssen einen Mund- und Nasenschutz tragen und dazu mindestens 1,50 Meter Abstand voneinander halten.

Von André Neumann