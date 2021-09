Knatsch zwischen Behörden - Nachgehakt: Was ist denn nun mit den Radwegschildern am Bockwitzer See?

Als Schildbürgerstreich ging das Hickhack mit den Radwegweisern am Bockwitzer See in Borna durch die Medien. Angekündigt war, dass die Schilder wegen Streitigkeiten zwischen den Behörden demontiert werden. Doch zurzeit sind sie noch da. Die LVZ hakte nach: Was ist denn nun?