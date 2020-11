Kitzscher

„Jeder gute Gärtner macht irgendwo in die Ecke seines Gartens einen Haufen.“ Dieser Satz, der Lachstürme auslöste, fiel erstmals vor ungefähr einem halben Jahrhundert in einem der fast legendären Dialoge eines DDR-Komikerduos. Die beiden sind lange tot, Rolf Herricht starb schon 1981, Hans Joachim Preil, der damals die Belehrung kund tat, 1999.

Die Weisheit selbst aber gilt noch immer. Sie steht für Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft und passt daher genau in die Zeit: Der kluge Gärtner kompostiert. Einer der das seit Jahrzehnten praktiziert, ist Walter Hartert aus Kitzscher. Der Mann, dem man seine achtzig Jahre gar nicht abnehmen mag, bewirtschaftet am Stadtrat seit 45 Jahren eine 225 Quadratmeter große Parzelle.

Es gibt viele Möglichkeiten

Vom Weg aus sieht man hinter der Hecke ein paar schmale Blumenbeete, dann mehrere Reihen kräftiger Erdbeerpflanzen, ein großes Quadrat frisch umgegrabener Erde, Gewürzpflanzen, eine Reihe Chinakohl, Brombeerbüsche, ein paar Obstbäumchen. Ein schmaler Weg führt zur Gartenlaube, einmal links, einmal rechts herum, dann taucht er auf:

Der Komposthaufen, fast versteckt in einer Ecke hinter einem kleinen Schuppen. Es gibt sehr viele Möglichkeiten. Handelsübliche Schnellkomposter aus Kunststoff aus dem Baumarkt, Kästen aus Holzlatten, mancher häuft Gartenabfälle lose auf oder zwischen kleinen Mauern oder Zaunfeldern. Hauptsache, es kommt Luft ran.

Walter Hartert hat sich für einen oben offenen Eigenbau aus metallenen Gitterrosten entschieden, neben dem noch ein Schnellkomposter steht. Jetzt am Ende des Gartenjahres sind beide ziemlich voll. Zwischen den Gitterrosten liegen obenauf die ungenutzten äußeren Blätter des Chinakohls.

Statt Gras lieber etwas für die Küche

Und darunter? Geschredderter Verschnitt von Hecken, Bäumen und Büchen, alles, was von Pflanzen abgeschnitten wird, Laub, sofern es Walter Hartert nicht in geschützten Ecken in kleinen Häufchen als Unterschlupf für Igel liegen lässt, und auch Grasverschnitt.

Allerdings hat der Kleingärtner nicht viel Wiese in seinem Garten. Anders als einige Nachbarn, bei denen anstelle der früheren Beete jetzt Gras den meisten Platz einnimmt, sieht er seine Parzelle immer noch als Nutzgarten an. „Wozu brauch ich eine große Wiese“, sagt er. Die müsste er nur immer wieder mähen und das Gras entsorgen. Dann könne doch lieber etwas für die Küche wachsen.

Nichts muss weggeworfen werden

Alle zwei Jahre ungefähr leert Hartert den Komposthaufen aus, den Schnellkomposter auch häufiger. Das verrottete Material wird durchgesiebt, was noch nicht verrottet ist, kommt wieder hinein. Den Humus, so um die fünf bis sechs Schubkarren voll, wirft er auf die Beete, den feineren aus dem Schnellkomposter verteilt er auf seinem Stück Wiese. „Da spart man sich den Dünger.“ Und damit Geld.

Nicht in allen Gärten der Kleingartenanlage wird kompostiert. Viele nutzen den Container, den der Verein für seine Mitglieder aufstellen lässt. „Den brauche ich nicht“, sagt Walter Hartert. Warum, fragt er, solle er etwas aus dem Garten wegschaffen, das ihm nützt. Nicht nur Komiker Preil schätzte den Haufen in der Parzelle, auch das Fachmagazin „Mein schöner Garten“ bezeichnet selbst erzeugten Kompost als „König der Dünger“. Walter Hartert kann das durch jahrzehntelange Erfahrung bestätigen.

Von André Neumann