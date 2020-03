Nachruf: Der Schmied von Kahnsdorf trat für seinen Heimatort ein

Neukieritzsch/Kahnsdorf

Er war von Statur her eher ein kleiner Mann. Aber einer, der bis ins hohe Alter voller Kraft und Energie steckte. Jetzt ist Horst Kühn, der Schmied von Kahnsdorf, wenige Wochen vor seinem 95. Geburtstag gestorben.

Ein Schmied musste er schon als junger Bursche sein. Als der Vater am 1. September 1939 die Einberufung erhielt, hatte Horst Kühn gerade die Schule beendet, war 14 und hatte beim Vater die Lehre begonnen. Nun stand er allein in der Werkstatt. Einen Weltkrieg und vier Jahre Gefangenschaft später kam Horst Kühn nach Hause, da war der Vater schon gestorben. Nun war es an dem 24-Jährigen, den Betrieb zu übernehmen und seinen Meister zu machen.

Horst Kühn sollte die Schmiede noch viele Jahre betreiben. Er produzierte Ackergeräte für Bauern. Später baute er kippbare Anhänger für die Landwirtschaft und Trittstufen für Eisenbahnwaggons. Die Verstaatlichungswellen privater Betriebe in der DDR überstand er.

Liebe zur Heimat zog sich durch sein ganzes Leben

Zwei Dinge zogen sich fast durch das ganze Leben des Kahnsdorfers. Die Abneigung gegen Krieg und die Liebe zur Heimat. Jener erste September 1939, als der Krieg begann und der Vater einberufen worden war, hatte sich ihm tief eingebrannt. Nie wieder, schwor er sich mit Kameraden in der Gefangenschaft. 1968 stellte er auf dem Kahnsdorfer Friedhof ein Kreuz auf für die vielen Toten, Gefallenen und Vermissten.

Für seine Heimat engagierte er sich vielfältig. Horst Kühn trat früh der Feuerwehr bei, war viele Jahre Wehrleiter. Die Ehrung des Landesverbandes für 70 Jahre Mitgliedschaft konnte er auf der Jahreshauptversammlung Anfang des Jahres nicht mehr entgegennehmen, da war er schon zu schwach.

Er konnte auch unbequem sein

Horst Kühn arbeitete im Gemeinderat mit und in der Kirchgemeinde, war Obermeister der Schmiedeinnung Borna/ Geithain und Ortsvorsteher. Er sagte seine Meinung, offen und ehrlich, konnte auch unbequem sein.

Thomas Meckel, SPD-Gemeinderat in Neukieritzsch, hat ihn als „wirklich streitbaren Menschen“ kennen gelernt, der sich immer für andere Menschen und sein Heimatdorf einsetzte. Auch der Neukieritzscher Bürgermeister Thomas Hellriegel ( CDU) sieht in dem Verstorbenen jemanden, „der immer für Kahnsdorf gestanden hat, der immer seine Meinung gesagt hat.“

Viele werden den Schmied in guter Erinnerung behalten

So beobachtete er auch im hohen Alter interessiert doch kritisch die neuzeitliche Entwicklung am Hainer See und der Lagune, betrachtete wachsam die Geschehnisse rund um das Rittergut. Und er erhob seine Stimme, wenn ihm das alte Dorf dabei zu sehr ins Abseits zu geraten schien.

Horst Kühn ist am 17. März gestorben. Er hinterlässt seine Frau Irmgard, zwei Kinder, Enkel und Urenkel. Jetzt ruht er auf dem Kahnsdorfer Friedhof. Wegen der strengen Regelungen in der Corona-Krise konnte dort nur der engste Familienkreis von ihm Abschied nehmen. Sehr viele Menschen mehr werden den Kahnsdorfer Schmied in guter Erinnerung behalten.

