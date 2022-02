Rötha/Espenhain

In Espenhain betreibt die Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau-Verwaltungsgesellschaft (LMBV) weiterhin die Sanierung des ehemaligen Industriestandortes mit dem Braunkohleveredelungswerk. Dazu werden in den kommenden Monaten fast in der gesamten Ortslage mehr als 40 jeweils 2,50 Meter tiefe und breite Gruben ausgehoben. Betroffen sind auch private Grundstücke.

Es geht um die Sicherung eines sehr weitläufgen Netzes von Wasserleitungen und der dazugehörigen Anlagen. Die dienten während des Betriebes des Braunkohlenwerkes vom Ende der 1930er-Jahre bis zur Stilllegung nach 1990 zur Versorgung mit Brauchwasser. Das wurde in allen Produktionsprozessen benötigt.

Dafür gab es in Espenhain die Abteilung Wasserversorgung. Zu der gehörten eine Pumpstation am Stausee Rötha sowie ein Wasserwerk mit Nebenanlagen. Die zahlreichen Leitungen verbanden den ehemaligen Tagebau und das Pumpwerk am Stausee mit dem Werk.

Eine ältere Aufnahme vom Braunkohlenwerk Espenhain. Quelle: Archiv

Leitungen bleiben im Boden

Während große Teile des Werkes nicht mehr stehen und der ehemalige Tagebau Teil des rekultivierten Leipziger Neuseenlandes ist, befinden sich die Leitungen nach wie vor in der Erde. Und dort sollen die über einen halben Meter dicken Rohre auch bleiben. Damit sie nicht irgendwann zusammenbrechen und dann Straßen und Grundstücke darüber absacken, lässt die LMBV sie verwahren.

Das heißt, sie werden im Boden dauerhaft verfüllt. Die LMBV hat im Jahr 2019 mit der Sicherung des insgesamt rund 30 Kilometer langen Leitungsnetzes begonnen. Zuerst im Industriegebiet, dann auf der Halbinsel Gruna.

Jetzt ist die Ortslage Espenhain an der Reihe, was die Angelegenheit etwas komplizierter macht. Denn hier verlaufen die unterirdischen Leitungen entlang der Bundesstraße 95, die gerade zurückgebaut wird, neben und unter der angrenzenden Kleingartenanlage sowie zwischen den nördlichen Grundstücken der Siedlung Straße des Friedens und den Bahngleisen. 

1250 Kubikmeter Wasser stehen in den Rohren

Mehrere Anwohnerinnen und Anwohner sind mit ihren Grundstücken unmittelbar betroffen. Die 42 Schächte, von denen aus die Rohre verfüllt werden sollen, befinden sich nicht immer im öffentlichen Raum, sondern zum Teil auf Privatland, darunter in Gärten.

Die Arbeiten des dritten Bauabschnitts sollen bis Ende Juni laufen. Das Unternehmen S + R Bohrtechnik & Tiefbau aus Lichtenau bei Chemnitz wird im Auftrag der LMBV zunächst die Baugruben ausheben. Von denen aus wird das in den Leitungen stehende Wasser abgesaugt. Dier Bergbau-Verwalter rechnet mit rund 1250 Kubikmeter.

LMBV plant gerade den letzten Bauabschnitt

Verfüllt werden die Rohre dann mit rund 2200 Kubikmeter Braunkohlenfilterasche für rund 2700 Tonnen Emulsion. Damit sollen die alten Wasserrohre bis Mitte des Jahres verfüllt und dauerhaft gesichert sein.

Die betroffenen Grundstückseigentümern sind im Vorfeld angeschrieben worden, teilt LMBV-Sprecherin Claudia Hermann auf Anfrage mit. Auch mit der Autobahn GmbH, die die B 95 zurückbaut, sei gesprochen worden. „Es findet während der Baumaßnahme noch eine bauseitige Abstimmung statt“, sagt die Sprecherin.

Auf die Arbeiten in Espenhain folgt noch ein vierter Bauabschnitt. Dann nimmt sich die LMBV die Leitungen zwischen Espenhain und dem Stausee Rötha vor. Derzeit laufen dafür die Planungen, heißt es seitens der des Unternehmens.

Finanziert wird die Sanierung des Espenhainer Brauchwassernetzes aus dem Verwaltungsabkommen zur Braunkohlesanierung zwischen dem Bund und den Ländern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg und Thüringen. Hier geht es um eine sogenannte Paragraf-2-Maßnahme wegen rechtlicher Sanierungsverpflichtungen. Bekannter sind die Paragraf-4-Projekte, etwa zur Folgenutzung von ehemaligen Bergbauflächen für den Tourismus.

Lesen Sie auch

Von André Neumann